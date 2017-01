Heiligenberg Dorfgemeinschaft Betenbrunn spendet 4700 Euro

Der Gewinn des erfolgreichen Dorffests im Sommer 2016 in Betenbrunn kommt jetzt sozialen Einrichtungen zugute.

Heiligenberg (bc) Das Betenbrunner Dorffest Anfang September 2016 ist ein erfolgreiches Fest gewesen. "Wir hatten Riesenglück mit dem Wetter", resümierte Georg Matt vom siebenköpfigen Organisationsteam. Es hätte sich wieder gezeigt, dass das Wetter einen immensen Einfluss auf Umsatz und Reingewinn hat, der seit fast drei Jahrzehnten stets komplett an soziale Einrichtungen gespendet wird.

Stolze 4700 Euro konnte die Betenbrunner Dorfgemeinschaft dieses Mal verteilen. Damit hätten sich in den vergangenen 28 Jahren die verteilten Spenden auf insgesamt 108 000 Euro summiert, bilanzierte Matt bei der Spendenübergabe, die jetzt in Betenbrunn stattfand. Dass nahezu alle Einwohner des idyllischen 90-Seelen-Orts die Ärmel hochkrempeln und viele Stunden ehrenamtlich arbeiten, um dann den kompletten Gewinn für soziale Zwecke zu spenden, das gäbe es vermutlich kein zweites Mal, mutmaßt Matt.

Er dankte nicht nur den Dorfbewohnern, sondern besonders auch dem Musikverein Wintersulgen, dem Sterntaler-Duo und dem Kindergartenteam "Zum guten Hirten", denn der Erfolg sei ohne dessen Mitwirkung undenkbar.

Von den 4700 Euro gingen 300 Euro an den Heiligenberger Kindergarten. "Über die Verwendung werden die Kinder im sogenannten Kinderrat demokratisch selbst entscheiden", erklärte Kindergartenleiterin Natalie Rothoff. An die Jugendkapelle des Musikvereins Wintersulgen werden 800 Euro überwiesen. "Das Geld ist für Instrumente und Noten bestimmt", freute sich Martin Duelli, der für den verhinderten Jugendleiter Moritz Straßburger eingesprungen war.

Stellvertretend für die Pfarrei Betenbrunn bedankte sich Werner Hügle für die Spende in Höhe von 1000 Euro, die voraussichtlich für bauliche Maßnahmen in der Betenbrunner Wallfahrtskirche eingesetzt werden soll. Der mit 2600 Euro größte Spendenanteil geht an das Institut Sonnenhof in Neuravensburg, eine kleine, gemeinnützige Stiftung, die schwerst- und krebskranken Kindern Ferien auf einem Ferienhof ermöglicht.