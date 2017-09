Heiligenberg Dorffest Betenbrunn: Gute Stimmung im Festzelt

Das Dorffest in Betenbrunn hat auch bei der 29. Auflage einen Besucheransturm erlebt. Seit jeher stemmen die Dorfbewohner die Veranstaltung auf eigene Faust.

Ein grandioses Dorffest haben unzählige Besucher in Betenbrunn erlebt. Die Temperaturen waren insbesondere am Vormittag zwar noch recht herbstlich, hatten aber auf den Besucheransturm keinerlei Auswirkungen. Im Gegenteil: Schon kurz nach dem Patroziniumsfest war das Festzelt binnen weniger Minuten gefüllt und mit einer Jacke konnte man das Fest auch draußen vor dem Zelt bestens genießen. Am späten Mittag zog für circa eine halbe Stunde ein kräftiger Regenschauer auf. Das füllte vorübergehend auch die Stehplätze des Festzelts, tat aber dem erfolgreichen Festverlauf keinen Abbruch. Festlich verlief der kirchliche Teil des Dorffests: das Patrozinium Sankt Maria Geburt zum Gedenken an die Gottesmutter ließ die Wallfahrtskirche in Betenbrunn fast aus allen Nähten platzen. Pfarrer Volker Blaser stellte die Frage in den Raum, weshalb man überhaupt Marias Geburt feiere. "Am 8. September ist der Kirchweihtag der Jerusalemer Kirche zur Heiligen Anna", erinnerte Blaser. Sie sei wiederum die Mutter Marias und ohne Anna gäbe es keine Maria, weshalb Kirchweihtag und Geburtstag verknüpft seien, erklärte Blaser. Es sei sinnvoll, sich im Übergang auf Herbst und Winter daran zu erinnern, dass immer wieder Menschen geboren werden, die offen seien für die göttliche Weisheit und Gnade. Und die voller Mut Ja sagten zu neuem Leben, für viele oft nicht sichtbar, aber präsent in ihrem Umfeld, predigte Blaser. Die Liturgie wurde vom Kirchenchor Röhrenbach-Betenbrunn unter der Leitung von Helmut Butscher, der auch die Orgel spielte, würdevoll mitgestaltet.

Nach der Messe fand eine Prozession durch den Ort und über den Ölberg statt, angeführt von der Musikkapelle Wintersulgen. Unter der Leitung ihres Dirigenten Christian Bollin sorgten die Musikanten beim anschließenden Frühschoppen für musikalische Unterhaltung. Kernige Bässe, weicher Hörnerklang, strahlende Trompeten nebst Holzbläsern und Perkussion ließen die Herzen der Freunde der Blasmusik höherschlagen. Es machte Spaß, dieser Musik zuzuhören. Derweil entwickelte sich eine überaus rege Betriebsamkeit unter dem Dorffestteam, die den Festbesuchern fast schon im Eilschritt Speisen und Getränke brachten. Zu dieser Zeit lief auch das Rahmenprogramm für Kinder an: Kinderkino, Kinderschminken, Basteleien und Spiele mit riesigen Seifenblasen waren gut frequentiert. Hier hatte sich das Team des Heiligenberger Kindergartens "Zum guten Hirten" eingebracht. Äußerst beliebt war zudem der Nistkastenbau für Kinder unter Anleitung von Guido und Ines Schmidt. Am Nachmittag trat das "Sterntaler Duo" mit toller Stimmungs- und Tanzmusik auf. Bemerkenswert ist, dass nicht wenige Besucher von weit her anreisten, um die Musiker Adolf Hamberger und Franz Kuchelmeister, zu erleben. "Wo gibt es noch für unsere Generation die Musik und die Möglichkeit zu Tanzen?", stellte Ursula Keller aus Mengen fest. Das Betenbrunner Dorffest wird seit seiner Gründung vor 29 Jahren uneigennützig von den Dorfbewohnern gestemmt. Der Reinerlös wird zu 100 Prozent an gemeinnützige Organisationen gespendet.

In diesem Jahr wird der Erlös aufgeteilt auf den Heiligenberger Kindergarten, die DRK-Bereitschaft Heiligenberg, die Pfarrei Betenbrunn sowie den Verein "Miteinander – Bürger-Selbsthilfe Frickingen", der seinen Wirkungskreis seit Juni ausgeweitet hat und in den zwei Monaten über 60 Heiligenberger Bürger als neue Mitglieder gewinnen konnte. "Es ist ein sehr großer Bedarf an Hilfeleistungen vorhanden", kommentierte der Vereinsvorsitzende Winfried Weigelt.