Pfullendorf/Heiligenberg Das Windrad wird im Nebel gebaut

Spezialfirma erreichtet 80 Meter hohen Betonturm. Keine Proteste gegen die drei Anlagen im Linzgau

Wo vor wenigen Monaten noch Wiese war, ragen heute zwischen Rickertsreute und Hilpensberg erste Betontürme in die Luft. Im September starteten die großflächigen Arbeiten für den Bau von Windrädern oberhalb der Ortschaft Hilpensberg, wo die Firma "Reg.En" drei Anlagen errichtet, die im ersten Quartal 2017 in Betrieb genommen werden sollen. In den vergangenen Wochen hat sich die Baustelle zu einer Besucherattraktion entwickelt, berichtet Denkingens Ortsvorsteher Karl Abt, denn nach den Wege-, Stromtrassen- und Fundamentarbeiten wachsen nun die Betontürme in die Höhe.

Errichtet werden die Bauwerke von Mitarbeitern der oberpfälzischen Firma Max Bögl. Von Anfang an dabei war Betonbaumeister Roland Hollweck. „Wir haben mit zwei Leuten in der Abteilung angefangen und jetzt sind wir hunderte Mitarbeiter in diesem Bereich“, berichtet der 51-Jährige aus der Firmengeschichte. In Hilpensberg ist er mit sieben Monteuren und zwei Kranführern im Einsatz. Die tonnenschweren Betonsegmente für den Turm werden mit einem 1200 Tonnen schweren Teleskopkran nach oben gehievt. „Das ist der weltweit größte Kran“, berichtet Hollweck. Das schwerste Element eines Windrads wiegt mehr als 80 Tonnen und ist auf dem Erdboden verbaut. Je höher es geht, desto leichter werden die riesigen Betonringe, wobei das leichteste immer noch 40 Tonnen wiegt.

Zuvor werden die Fugen der Teile akribisch gesäubert und gereinigt, denn schon die kleinste Unebenheit sorgt dafür, dass die Ringe nicht mehr zusammenpassen. Angesichts der eisigen Temperaturen arbeiten die Männer mit einem Abflammer, denn geringste Wasserreste in den Rillen könnten gefrieren und der Frost später womöglich den Beton sprengen. Absolut sorgfältige Arbeit ist also gefragt, bevor der Kran das Teil in die Höhe hievt. In dem Betonturm­inneren befindet sich eine ausfahrbare Arbeitsplatte, auf der zwei Monteure stehen, um die Segmente zu verbinden. Und wenn der 80 Meter hohe Betonturm steht, kommt ein Gittermastkran zum Einsatz, damit die Stahlelemente und Rotorblätter auf- und angebaut werden können. Die Nabenhöhe der Windräder beträgt am Ende 140 Meter, die Bauwerke ragen letztlich mehr als 200 Meter über dem Boden in die Höhe.

Schon der Transport der riesigen Teile ist eine logistische Meisterleistung, wobei die Fahrten mit der Polizei abgesprochen sind und meistens nachts erfolgen. Eine besondere Herausforderung bildet die Altheimer Steige. Der Lastwagen bringt allein 40 Tonnen auf die Waage, das Betonteil ebenso viel. Deshalb benötigt der Lastwagen einen Schlepper, der mit seinen 400 PS dem Transporter über die Steige hilft. An der Abzweigung in Straß, gegenüber dem Gasthaus Hirschen, wurde ein absolutes Halteverbot eingerichtet, damit die Fahrzeuge um die Kurve kommen. Dann geht es weiter über Feldwege bis zur Baustelle, wobei entlang des Waldtraufes sämtliche Bäume bis zu einer Höhe von acht Metern komplett entastet wurden. Wenn das Wetter mitspielt und die Materialtransporte pünktlich sind, benötigt die Bögl-Truppe eine Woche, um einen solchen Betonturm zu errichten. Die erfahrene Mannschaft ist sicher, den Zeitplan einzuhalten: Die Windräder sollen im Februar oder März den Betrieb aufnehmen.

„In Denkingen ist es ruhig“, konstatiert Ortsvorsteher Abt auf Anfrage des SÜDKURIER, dass es in der Ortschaft keinerlei Anzeichen für Proteste gegen den Bau der Windräder gibt. Abgebaut wurde übrigens der rund 100 Meter hohe Messturm im angrenzenden Wald, wo ein Jahr lang die Windgeschwindigkeit gemessen wurde. Auch in Heiligenberg sind die Windräder Thema – sie entstehen nur rund 300 Meter von der Gemarkung entfernt und liegen somit nur knapp im Einzugsbereich von Pfullendorf. Hubert Nadler ist Ortsreferent im nahegelegenen Ortsteil Hattenweiler und sagt, dass er vereinzelt auf die Windräder angesprochen wird. Die Akzeptanz sei aber groß.

Windkraft im Linzgau

Windräder wurden rund um Heiligenberg im Jahr 2012 diskutiert, als über den Entwurf des Regionalverbands zur Fortschreibung des Teilregionalplans Windenergie beraten wurde. Damals waren auf dem Gebiet der Gemeinde Heiligenberg drei mögliche Flächen für Windkraft im Gespräch, inzwischen sind es zwei: Der Rickertsreuter Wald und ein Gebiet südöstlich von Betenbrunn. Das Obere Acheck, östlich von Betenbrunn, wurde zum Schutz der denkmalgeschützten Gesamtanlage „Ortskern Betenbrunn“ vom Gemeinderat abgelehnt.

Indem die Gemeinde Heiligenberg diese beiden Konzentrationszonen ausgewiesen hat, hat sie mögliche künftige Windräder Zukunft gesteuert: Nach dem Baugesetzbuch gelten Windenergieanlagen als privilegierte Bauvorhaben und sind nahezu an jedem Standort zulässig, wenn nicht etwa Naturschutz dagegen spricht. Wenn Konzentrationszonen ausgewiesen sind, dürfen Windräder aber nur dort errichtet werden.

Die Windräder auf der Gemarkung Pfullendorf wurden im Dezember 2014 genehmigt. Anfangs waren zwei Betontürme geplant, aktuell entstehen drei. (isa/bc)