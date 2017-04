Heiligenberg Das Duo "FunJAZZtic" begeistert im Hotel Heiligenberg mit Jazz für Herz und Seele

Statt Jazz-Standards spielte das Duo ausschließlich eigene Kompositionen, neue Musik mit ohrgefälligen Jazz-Harmonien und fesselnden Spannungsbögen.

Jazz einmal von einer anderen Seite: etwas weniger Groove, dafür jede Menge melodisch-lyrische Eleganz. Was das "FunJAZZtic"-Duo Uli Stier (Saxofon und Akkordeon) und Thomas Förster in der Konzertserie "Jazz auf dem Berg" im Atelier des Hotels Heiligenberg zu Gehör brachte, war Musik fürs Herz und die Seele.

Statt Jazz-Standards spielte das Duo ausschließlich eigene Kompositionen, neue Musik mit ohrgefälligen Jazz-Harmonien und fesselnden Spannungsbögen, die die konzentrierte Aufmerksamkeit der Zuhörer derart an sich zog, dass sogar der sonst obligatorische Applaus nach den Soli ausblieb. Der kam dann um so herzlicher am Ende der Stücke.

Stier, so scheint es, schätzt insbesondere die ruhige, lyrische Art, obwohl es in den Mittelteilen seiner Kompositionen zuweilen durchaus auch lebhaft wurde, wie bezeichnenderweise im Stück "Lullaby" (Schlaflied). Vermutlich wäre ein Kind im lebhaften Mittelteil wieder aufgewacht. Je nach beabsichtigtem, musikalischen Ausdruck wechselte Stier zwischen zwei verschiedenen Sopransaxofonen, Alt- und Tenorsaxofon und griff sogar zu einem Akkordeon mit nur zwei Oktaven im Manual und einem reizvollen Schwebungsregister.

Thomas Förster spielte zu den in den Kompositionen festgelegten Harmonien frei improvisierend und entwickelte nicht nur in seinen Improvisationssoli einen beeindruckenden Einfallsreichtum und fesselnde Virtuosität. Das Duo bewegte sich viel in der Moll-Tonalität und erreichte damit einen Duktus, der von leichter Melancholie bis zum schwermütigen Lamento changierte. Eine hin und wieder benutzte arabische Tonleiter versetzte manche Stücke, wie beispielsweise "Waaha Niliya" (Oase am Nil), hörbar in den Nahen Osten.

Zwei Griffe in die Trickkiste musikalischer Gestaltung bereicherten den Abend: Dazu gehörten Klangmanipulationen mit der linken Hand des Pianisten in die Saiten des Pleyel-Flügels sowie vom Saxofon gezielt in den Resonanzkörper des Flügels gespielte Melodien bei gedrücktem Forte-Pedal des Flügels. Für das beeindruckende Konzert dankte das Publikum den Musikern mit einem langen Applaus, im Gegenzug gab das Duo zwei Zugaben.