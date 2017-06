Heiligenberg Christian Geiger betreibt seit 23 Jahren eine Tierpension

Im Heiligenberger Teilort Oberrhena können Katzen und Hunde Urlaub machen. Christian Geiger und seine Lebensgefährtin Myriam Clopton-Buck kümmern sich liebevoll.

Heiligenberg – Christian Geiger liebt Tiere und besonders freut es ihn, wenn Hunde auf seinem großen Grundstück im Heiligenberger Ortsteil Oberrhena herumtollen oder eine der Katzen sich eine Schmuse- und Krauleinheit bei ihm holen. Man könnte meinen, dass das nichts Besonderes sei, wo es doch vermutlich Millionen fürsorgliche und tierliebende Hunde- und Katzenhalter gibt. Das Besondere an Geiger aber ist, dass es, mit einer Ausnahme, nicht seine eigenen Tiere sind: Geiger betreibt eine Tierpension und dies schon seit 23 Jahren.

Der Weg dahin war allerdings lang. Geboren in Schlier (Landkreis Ravensburg) verließ der heute 55-Jährige mit 16 Jahren das Elternhaus, um eine dreijährige Lehre als Tierpfleger im Zoologischen und Botanischen Garten "Wilhelma" in Stuttgart zu machen. Im Rahmen der Ausbildung durchlief er alle zoologischen Stationen vom Affenhaus über Raubtierhaus und Aquarium bis zur Kleinsäugerabteilung, um schließlich 1981 die staatliche Prüfung zum Tierpfleger abzulegen. Nach der Prüfung schlossen sich viele Jahre Tätigkeit als Tierpfleger in Tierparks an.

"Auf die Idee, eine Tierpension zu eröffnen, hat mich tatsächlich mein eigener Hund gebracht", schmunzelt Geiger. In der Hauptsaison der Tierparks im Sommer durfte er keinen Urlaub nehmen. So blieb nur der Winter und dann zog es ihn in die warmen Länder Südostasiens. Doch wohin mit dem Hund? "Andere Tierhalter haben gleiche Probleme und da hatte ich mir überlegt, dass eine Tierpension als zweites Standbein gar nicht so schlecht wäre", erinnert sich Geiger.

Natürlich habe er sich damals erstmal umgesehen, was in der Region an Tierpensionen angeboten wird und festgestellt, dass es außer Tierheimen nichts gab. Also habe er ein Bauernhaus mit Scheune und etwas größerem Grundstück gesucht und wurde 1992 im Heiligenberger Teilort Oberrhena fündig. "Ich erinnere mich noch an einen Bauern, der vorbeifuhr und mich fragte, ob er die Scheune zur Lagerung von Getreide pachten könnte", lächelt Geiger. Da habe er geantwortet, dass grad der Heizungsbauer drin sei, um eine Fußbodenheizung für seine Hunde zu installieren. "Na des mont aber teure Hund werde, dass des sich rentiert", habe der Bauer kopfschüttelnd erwidert.

Als 1994 die Umbauten fertig waren, habe er die Tierpension im Nebenerwerb betrieben, ab 1996 dann hauptberuflich. "Die ersten fünf Jahre hat es schon eine Durststrecke gegeben und Risiko war es ohnehin, schließlich hatte ich viel Geld investiert", resümiert Geiger. Von Betriebswirtschaft müsse man ohnehin eine Ahnung haben. Vor allem müsse man seine Ansprüche durchsetzen können, meint Geiger. Er hätte anfangs viele Leute gehabt, die gebucht hatten und drei Tage vorher absagen wollten: "Die Oma passt jetzt doch auf den Hund auf und wir hatten gedacht, sie käme ins Krankenhaus und jetzt kann sie doch daheim bleiben." Bei unberechtigten Ansprüchen hätte er das vor Gericht knallhart durchgefochten. Das habe sich dann schnell herumgesprochen. "Wissen Sie, wenn ein Platz gebucht war, habe ich immer meine Verpflichtungen erfüllt und das erwarte ich dann auch von meinen Kunden", erklärt Geiger. Schließlich werde das Tier professionell betreut und sollte dem Tier tatsächlich was fehlen, was extrem selten passiert, würde er natürlich zum Tierarzt gehen.

Dass die Tiere in Geigers Tierpension gut aufgehoben sind, hat sich schon seit vielen Jahren herumgesprochen. "Jedes Jahr habe ich einen Zuwachs an Buchungen von 12 bis 15 Prozent und entsprechend wächst auch der Verwaltungsaufwand", sagt Geiger. Da ist es gut, dass seine Lebensgefährtin Myriam Clopton-Buck ihm beim Schreiben der Rechnungen, E-Mail-Korrespondenz, Facebook-Betreuung und in Steuerangelegenheiten zur Seite steht.

Tierpension Geiger

Die Tierpension Geiger befindet sich in Heiligenberg-Oberrhena, Haus 8. Die Unterbringung für die Hunde und die neu errichteten Katzenhäuser stehen auf einem ein Hektar großen Grundstück mit einer 6000 Quadratmeter großer Wiese, die genügend Auslauf für Hunde bietet. Die Zimmer für die Hunde und die Katzenzimmer werden bei Bedarf beheizt. Kontakt: Christian Geiger, Telefon 0 75 54/88 90 (gegebenenfalls auf den Anrufbeantworter sprechen). Informationen im Internet: www.tierpension-geiger.de