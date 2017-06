Heiligenberg Camphill-Schulgemeinschaften verabschieden Peter Dempfle

Mit 21 Jahren hat Peter Dempfle in der Camphill-Schulgemeinschaft Föhrenbühl eine Ausbildung zum Heilpädagogen begonnen. Mehrere Stationen durchlief er, bis er ab 1996 die Geschäfte als Vorstand führte. Jetzt wurde Peter Dempfle in Heiligenberg in den Ruhestand verabschiedet.

Peter Dempfle, geschäftsführender Vorstand der Camphill-Schulgemeinschaften, ist in den Ruhestand verabschiedet worden. Vorstandskollege Christoph Boes skizzierte den Werdegang Dempfles: Eigentlich sollte dieser Pfarrer werden, wünschten sich seine Eltern. Dempfle aber begann mit 21 Jahren in der Camphill-Schulgemeinschaft Föhrenbühl eine Ausbildung zum Heilpädagogen, wurde Hausvater und leitete verschiedene Werkstätten, heißt es in einer Mitteilung. Seine eigene Familie gründete Dempfle in der damaligen Lebensgemeinschaft. Von 1989 bis 1992 hatte er die Heimleitung inne, bevor er bis ins Jahr 1996 Geschäftsführer Föhrenbühls war. Seither führte er die Geschäfte als Vorstand.

Seinen langen Atem für Netzwerkarbeit habe er als Gründungsmitglied des Paritätischen auf Kreisebene, des Bundesverbandes anthroposophisches Sozialwesen, des Camphill-Freundeskreises, des Liquiditätsverbundes der anthroposophischen Einrichtungen am Bodensee sowie des Karl-König-Stiftungsfonds gezeigt. Ebenso habe er mit der Gründung der Kindertagesstätte und dem Engagement von Schülern in der Jugendfeuerwehr bei der Integration der Schulgemeinschaften in die Gemeinde mitgewirkt. Neben den sozialen Aspekten, dazu gehörte auch die Schaffung von Mitarbeiterwohnraum und die Auflegung eines Altersfonds für Bedürftige aus Zeiten der Camphill-Wirtschaftsgemeinschaft, habe Dempfle ökologische Gesichtspunkte, den Brandschutz und die Arbeitssicherheit stets im Blick gehabt, führte Boes aus.

Bürgermeister Frank Amann dankte Dempfle sowohl für die langjährige Tätigkeit im Gemeinderat als auch für das Verhandlungsgeschick bei der Gas- und Glasfasererschließung durch das Stadtwerk am See für Föhrenbühl und damit für die Gemeinde. Er hob auch die Erweiterung des Kindergartens zur Kindertagesstätte hervor, die den Rechtsanspruch für Kinder unter drei Jahren seither gewährleiste.

Auch Ignaz Wetzel, Dezernent für Jugend, Soziales und Gesundheit für den Bodenseekreis, und Ingo Kanngießer, Ansprechpartner im Paritätischen Kreisverband Bodenseekreis, dankten Dempfle. Beide sprachen vom Fachwissen Dempfles, dem Blick für das Ganze, der Bescheidenheit und Verbindlichkeit als Mensch. Für einen humoristischen Beitrag sorgten Hans Michael Lange, ehemaliger Mitarbeiter, und Lutz Dürr, Lehrer in Föhrenbühl. Musikalisch begleitet wurde die Feier vom Klavier- und Klarinettenduo Dietmar Liebsch, Förderplaner, und Uri Ben-David, Vater einer ehemaligen Föhrenbühler Internatsschülerin. Peter Dempfle dankte für mehr als 15 000 Arbeitstage und für jeden Mitarbeiter. Er kündigte an, dass er sich zum einen weiterhin als Dozent für die Camphill-Ausbildungen einbringen und zum anderen seiner Liebe zur Gärtnerei und Vogelbeobachtung widmen wolle.

Camphill

Die Camphill-Schulgemeinschaften betreuen an drei Standorten am Bodensee rund 250 Menschen, einige leben auch vor Ort im Internat. Das sonder- und heilpädagogische Angebot des Vereins umfasst Frühförderung oder Therapie ebenso wie Bildung, es gibt eine Grund- und Hauptschul- sowie eine Berufsschulstufe. Erster Standort war 1958 Überlingen-Brachenreute, dazu kamen Heiligenberg-Föhrenbühl und Frickingen-Bruckfelden.