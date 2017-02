Heiligenberg Bunter Abend: Narrenverein Wolkenschieber nimmt alle Mal aufs Korn

Der Narrenverein Wolkenschieber hat wieder sein Können beim Buntem Abend bewiesen. In ihren Sketchen haben sie erneut beißende Satire und viel Humor geboten.

Sprühende Fantasie, beißende Satire, viel Humor und großartigen Tanznummern sind unter anderem die Ingredienzien der 55 Bunten Abende des Narrenvereins Wolkenschieber gewesen. Was auch diesmal begeisterte, war der Einfallsreichtum auf allen Ebenen dieser Narrenschau, angefangen von tollen Dialogen über aufwändige Kostüme und Masken (Sabine Probst und Helmut Frings), pfiffige Choreografien, jeweils treffend gemalten Bühnenbildern, bis hin zu stimmungsvoller Beleuchtung nebst Pyrotechnik. Der geleistete Aufwand liegt auf der Hand und ist immens.

Die damit verbundenen Kosten vermutlich auch. Da verwundert es schon fast, dass der Verein mit 8 Euro Eintritt finanziell auskommt. So mancher Besucher durfte sich bei der Stegreifbegrüßung von Mina (Markus Kast) und Mathilde (Roman Sturn) persönlich angesprochen gefühlt haben. Unter dem Titel "Völlig losgelöst" legten gelbbehaarte Außerirdische in silbernen Weltraumoutfits eine bezaubernde Tanznummer hin. Neuer Ratsch aus Heiligenberg gab es mit dem traditionellen Sketch "Rose und Korbinian", personell erweitert durch Röslein.

Neben Tempo 30, Friedwald und anderem nahm das Trio auch das Freibad aufs Korn: "Jetzt sind sie am Kinderbecken, das ist bald ein Staatsbad. Ich sage bloß: Holgeberg first." In die märchenhafte Welt von "Alice im Wunderland" wurden die Zuschauer mit einer schön choreografierten Tanznummer entführt. Im Sketch "Probiere mir's halt nochmol" wurde die bislang vergebliche Suche nach einem neuen Heiligenberger Bauhofleiter mit einer Bewerbungsrunde persifliert. Sigi Blums Vorschlag, den Bauhofmitarbeitern Schrittzähler zu verpassen, konterte Markus Kast: "Ein Bewegungsmelder täte es auch.

" Der Sketch "Heiligenberger Open" spottete über die ungemein "schnelle" Bedienung beim Freibadkiosk und witzelte über das Minigolf-Abschlussturnier vor Abriss der Minigolfanlage. Große Klasse war die Tanznummer "Geisha" mit aufwändiger Kostümierung und Choreografie. Viele tolle akrobatische Figuren präsentierten die Turnakrobaten, so auch die mit Schwarzlicht gebildete Jubiläumsschnapszahl 55. Beziehungsgespräche im Wartezimmer führten Gabi Stürzenhofecker und Nina Veser: "In jedem Mann steckt was Gutes, und wenn's bloß ein Küchenmesser ist."

Unverzichtbar und witzig waren die Stegreifclownereien von Sigi Blum und Markus Kast, diesmal in der Küche. Eine herrliche Persiflage auf die Mainzer Fastnacht lieferten die Hupfdohlen mit ihrer "Ranzengarde". Frieder Amann und Band begleiteten die Gesangsnummer "Fasnetspunsch". Der wurde mit zweifelhaften Zutaten im Hexenkessel zu einem wortwörtlich explosiven Gemisch gebraut. Schön auch, dass die Wintersulger Kapelle den Abend wieder musikalisch begleitete.