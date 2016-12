Heiligenberg Bürgermeister Frank Amann: "2016 hat allen viel abverlangt"

Bürgermeister Frank Amann blickt auf das ausklingende Jahr zurück. Das neue Baugebiet Amalienhöhe II nennt er einen "Meilenstein".

"Jammern ist blöd. Tu was oder vergiss die Sache": Mit diesem Zitat des Grafikdesigners Stefan Sagmeister hat sich Bürgermeister Frank Amann im Rahmen der letzten Gemeinderatssitzung des aktuellen Jahres an die Räte und Heiligenberger Bürger gewandt. Das Zitat beschreibe die Neigung der Menschen, zu jammern, sich mit denen zu vergleichen, denen es besser gehen würde und die dabei vergessen würden, wie gut man es in Deutschland doch habe, sagte Amann.

Auch dieses Jahr sei von der Flüchtlingsthematik stark geprägt gewesen. Das Thema beschäftige die Städte und Gemeinden weiterhin und verändere sie auch, meinte Amann. Er ging ferner auf die Veränderungen in der Landes- und Weltpolitik ein. Die Gemeinde habe 2016 zahlreiche ambitionierte Bauprojekte gestemmt. Amann erwähnte insbesondere die Erschließung der Gemeinde mit einem Gas- und Glasfasernetz. Dies sei ein Meilenstein in der infrastrukturellen Versorgung der Gemeinde. Als weitere wichtige Projekte nannte Amann die Erschließung und Vermarktung des neuen Baugebiets Amalienhöhe II sowie den Bau des neuen Geh- und Radwegs entlang der Kreisstraße Heiligenberg-Betenbrunn.

Zufrieden äußerte sich Amann ferner zu den Baumaßnahmen auf dem Freibadgelände. Der erste Bauabschnitt sei fertiggestellt und von den Freibadbesuchern anerkannt und begrüßt worden. Der zweite Bauabschnitt im laufenden Winterhalbjahr sei voll im Plan, erläuterte Amann. Nach Fertigstellung des Spielplatzes beim Dorfgemeinschaftshaus Hattenweiler liefen dort die Arbeiten an der Außenanlage auf Hochtouren, erklärte Amann.

2016 habe die Gemeinde 1,2 Millionen Euro für künftige Baulandentwicklung ausgegeben. Diese aktive Grundstückspolitik wolle der Gemeinderat auch in den kommenden Jahren fortsetzen, konstatierte Amann. Er wies darauf hin, dass neben den erfreulichen Entwicklungen leider auch der Großbrand in Echbeck, Starkniederschläge mitsamt großen Straßen- und Wegeschäden sowie mit ein schwerer Baggerunfall an der Alten Steige Thema waren. Amann sprach seinen Dank insbesondere an ehrenamtlich tätige Bürger, an Mitglieder der Feuerwehr, an den Gemeinderat und die Mitarbeiter im Rathaus aus. 2016 sei ein Jahr gewesen, dass allen vieles abverlangt habe, dass aber auch neue Erkenntnisse im Umgang miteinander gebracht habe.



Das steht im Verwaltungshaushalt für 2017

Der aktuelle Entwurf des Verwaltungshaushalts für das Jahr 2017 ist von Kämmerer Andreas Irmler im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt und beraten worden. Der Entwurf basierte auf Beratungsergebnissen einer nichtöffentlichen Klausurtagung Anfang Dezember. Beschlüsse wurden jedoch noch nicht gefasst.

Der vorgelegte Verwaltungshaushalt sähe Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 5,6 Millionen Euro (Vorjahr: 5,3) vor, erklärte Irmler. Die Volumenerhöhung des Verwaltungshaushalts sei verbesserten Einnahmen geschuldet.

Mit Mehreinnahmen könne insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 1,3 Millionen Euro (Vorjahr: 1,2 Millionen), bei den sogenannten Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1,6 Millionen Euro (Vorjahr: 1,5) sowie bei der Investitionspauschale in Höhe von 272 700 (Vorjahr: 253600) Euro gerechnet werden, schilderte Irmler. Zudem erhöhen sich die Zuweisungen des Landes bei Kindertageseinrichtungen um rund 36 400 Euro auf 208 200 Euro sowie die Einnahmen bei der Gewerbesteuer um 80 000 Euro auf 450 000 Euro. "Anpassungen und Erhöhungen bei den Hebesätzen für Grund- und Gewerbesteuer sind im Jahr 2017 nicht vorgesehen", versprach Irmler. Er wies allerdings darauf hin, dass 2017 eine Überprüfung und Anpassung der Gebührensätze im Bereich des Bestattungswesens anstehe.

Auf der Ausgabenseite listete Irmler zunächst die dicken Posten auf. So steigen die Personalkosten 2017 um 113 650 Euro auf 1,1 Millionen Euro an. Dies resultiere auf tariflich bereits beschlossenen Lohnkostenerhöhungen, auf die bereits 2016 eingeplante, aber noch nicht besetzte Stelle eines Bauhofleiters sowie auf die vorgesehene zusätzliche Stelle in der Finanzverwaltung, die mithelfen soll, die gesetzlich vorgeschriebene Umstellung der Finanzverwaltung von Kameralistik auf Doppik zu stemmen. Diese Stelle soll, befristet auf zwei Jahre, ab April besetzt werden. Ferner werde sich die Kreisumlage trotz einer gestiegenen Steuerkraftsumme in 2015 durch Senkung des Hebesatzes nur geringfügig auf gut 1 Million Euro erhöhen, erklärte Irmler.

Die vom Land erhobene Finanzausgleichsumlage erhöhe sich auf 727 900 (Vorjahr: 695 300) Euro und auch die Gewerbesteuerumlage an den Bund erhöhe sich aufgrund der voraussichtlich höheren Gewerbesteuereinnahmen auf 91 000 (Vorjahr: 75 000) Euro. Für die Sanierung von Gemeindestraßen seien insgesamt 60 000 (Vorjahr: 50 000) Euro sowie für die Sanierung von Feldwegen, bedingt durch Starkniederschlagsschäden, eine Summe von 25 000 (Vorjahr: 5000) Euro eingeplant.

Aus den voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben werde sich im Jahr 2017 eine Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt in Höhe von 235 950 (Vorjahr: 252 300) ergeben. Dem Vermögenshaushalt stünden somit nach Abzug der Tilgungsleistungen voraussichtlich 169 950 Euro für Investitionen zur Verfügung. "Irmler hat einen eher vorsichtigen Haushaltsplan vorgelegt; es ist durchaus möglich, dass die Nettoinvestitionsrate 2017 deutlich höher, vielleicht sogar doppelt so hoch ausfallen wird", kommentierte Bürgermeister Frank Amann.