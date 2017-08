Heiligenberg Bürgermeister Amann bei Eröffnung des Heiligenberger Lindenfestes: "Genießen Sie die einfachen Dinge des Lebens"

Mit einem souveränen Fassanstich eröffnete Frank Amann das traditionsreiche Heiligenberg Lindenfest, zu viele Gäste auch von auswärts seit vielen Jahren immer wieder kommen.

Kurz nach 18 Uhr war es am Samstag wieder so weit: Mit dem "Egerländer Musikantenmarsch" eröffnete der Musikverein Wintersulgen unter ihrem neuen Dirigenten Christian Bollin das 13. Lindenfest . Der Heiligenberger Männerchor, dirigiert von Martin Faraglia, gab den "Sängergruß". In seiner feierlichen Ansprache begrüßte Bürgermeister Frank Amann alle Einheimischen und Gäste "zu dem kleinen aber feinen Fest, das seit Jahren eine Erfolgsgeschichte schreibt". Mit Schürze ausgestattet, schritt er zum Fassanstich: Eins, zwei, drei und der Zapfhahn steckte. "Kommen Sie und holen sie sich ihr Freibier. Lassen sie uns gemeinsam auf unser Lindenfest anstoßen." Die ersten Gläser wurden gefüllt und verteilt ...

Bei herrlichem Wetter und Sonne erlebten die vielen Anwesenden das Fest gut gelaunt. Für hungrige kleine und große Schleckermäuler war bestens gesorgt. Es gab Schupfnudeln, Pommes, Pizza, Waffeln, Kuchen, Eis, Zuckerwatte und fast alles was das Herz noch begehrte. Die historische Kegelbahn, das farbenfrohe Kinderkarussell, aber auch die Möglichkeit zum Büchsenwerfen oder das Bierrutschen luden zum Verweilen, Mitmachen und Zuschauen ein. Genau, wie es der Bürgermeister in seiner Ansprache angekündigt hatte. "Genießen sie einfach mal wieder die einfachen Dinge des Lebens".

Ein paar Wolken zogen über das Fest hinweg, doch die Sonne lies sich am frühen Abend nicht vertreiben. Genauso wenig wie die vielen Menschen, die auf den Bänken saßen, ein kühles Bierchen genossen, Kaffee tranken, über den attraktiv gestalteten historischen Postplatz schlenderten, den Kindern beim Entenangeln zuschauten, alte Freunde trafen und sich lebhaft unterhielten. Das vielfältige Angebot des großen Flohmarktes lud Einheimische und Touristen zum Stöbern nach ihrem besonderen Flohmarktfund ein.

Für die musikalische Unterhaltung sorgten die "Dos Amigos" mit Sängerin, die abwechslungsreiche Musik lud auch zum Tanzen ein. Die gut gelaunten Gäse genossen den romantischen goldenen Sonnenuntergang und viele sind Stammgäste wie Ina und Ingo Seifert aus Betenbrunn mit Tochter Eliza: ""Hier ist es immer schön. Gemütlich und familiär. Wir kommen schon seit 5 Jahren." Das Ehepaar Ingrid-Heidi und Wilfried Endres aus Salem bestätigt das: "Wir sind zum zwölften Mal beim Lindenfest, weil wir es hier immer so schön finden."

