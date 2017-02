Heiligenberg Baugebiet am Sonnenhang in Heiligenberg-Steigen rückt näher

Baugebiet am Sonnenhang in Heiligenberg-Steigen rückt näher

Der Gemeinderat Heiligenberg hat in seiner jüngsten Sitzung letzte Details für das Baugebiet Am Sonnenhang in Steigen festgelegt. Der Planentwurf wird jetzt zum vierten Mal offengelegt.

Die Bebauung des Gebiets Am Sonnenhang in Heiligenberg-Steigen rückt näher. Drei Jahre lang schlummerte die finale Entwicklung eines Bebauungsplans für dieses Gebiet in der Schublade. Nachdem die Gemeinde Ende vergangenen Jahres das Grundstücke von einer Erbengemeinschaft kaufen konnte, befasste sich der Gemeinderat Heiligenberg in seiner jüngsten Sitzung erneut mit der Planung, indem er das Bebauungsplanverfahren wieder aufnahm.

Am 23. Juli 2013 hatte der damalige Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst. Nach der dritten Offenlage der Pläne im Juli 2013 kam das Thema Sonnenhang in der Gemeinderatssitzung am 19. November 2013 erneut auf die Tagesordnung. Neben der Abwägung von Anregungen und Bedenken der Behörden wurden dabei insbesondere Bedenken der unmittelbaren Anlieger diskutiert. Zum damaligen Zeitpunkt wären lediglich noch die letzte Abwägung der Anregungen und Bedenken sowie der Satzungsbeschluss erforderlich gewesen, um dem Bebauungsplan Rechtskraft zu geben, erklärte Bürgermeister Frank Amann. Wie er im Sachvortrag schilderte, habe es jedoch in der Erbengemeinschaft Diskussionen über das weitere Vorgehen gegeben, worauf die Gemeinde das Aufstellungsverfahren stoppte.

Gegenüber dem letzten Vorentwurf habe die Planstatt Senner drei wesentliche Änderungen vorgenommen. Diese machten es erforderlich, dass der Entwurf nun ein viertes Mal offengelegt werden müsse, sagte Amann. Sabine Geerds von der Planstatt Senner erläuterte die Änderungen. So sei auf Anregung des Regierungspräsidiums Tübingen der Planbereich entlang der Landesstraße 201 erweitert worden, um den geplanten Gehweg entlang dieser Straße in den Bebauungsplan mit einzubeziehen. Zudem sei der Gehweg in westlicher Richtung bis zum Ende des Plangebiets fortgeführt worden, um für Fußgänger einen Anschluss an die Straße Sonnenhalde zu ermöglichen, erklärte Geerds. Abweichend von der bisherigen Planung solle auf allen Baufenstern eine zweigeschossige Bebauung möglich sein, wobei die bereits festgelegten Firsthöhen unverändert bleiben sollen. Somit würden die Gebäude zwar nicht höher, die Baufenster könnten jedoch besser genutzt werden. Ferner werde die Grundflächenzahl für die Häuser entlang der Straße Am Bühl von 0,35 auf 0,4 erhöht, während für übrigen vier Baugrundstücke in der Mitte der Fläche bei 0,35 bleiben soll. Die Grundflächenzahl 0,35 besagt, dass 35 Prozent des Grundstücks überbaut werden dürfen. Ferner schlug Geerds vor, Satteldächer mit einer Neigung von 30 bis 40 Grad vorzuschreiben. Dies unterstreiche den dörflichen Charakter des Baugebiets, meinte Geerds. Natürlich könne man auch mal eine andere Dachform zulassen, sie riet aber davon ab, jede Dachform zuzulassen.

Darüber entwickelte sich unter den Räten eine längere Diskussion. Gemeinderat Torsten Schneider begrüßte eine einheitliche Dachform, schlug aber vor, sich von der Baufibel Bodensee 1985 zu verabschieden und Dächer mit einer Neigung von 0 bis 20 Grad zuzulassen. Gemeinderat Michael Moser gab zu bedenken, dass etwaige Fotovoltaik-Anlagen dann aufgeständert werden müssten, was dem Aussehen nicht zugutekomme. Gemeinderat Manfred Hornstein regte an, auch Pultdächer zuzulassen. Gemeinderätin Gerlinde Kriese warnte vor Flachdächern, die insbesondere im Heiligenberger Winter mit viel Schneefall nur Ärger machten.

Mit zehn Ja-Stimmen, zwei Nein-Stimmen und einer Enthaltung akzeptierte der Gemeinderat die Vorschläge von Planerin Sabine Geerds in Verbindung mit Schneiders Vorschlag, Sattel-, Walm- und Flachdächer von 0 bis 20 Grad Dachneigung zuzulassen. Dachgaupen werden jedoch ausgeschlossen. Zudem beschloss der Gemeinderat einstimmig eine vierte Offenlage des überarbeiteten Planentwurfs.

Am Sonnenhang

Das dreieckige Plangebiet hat eine Größe von 7675 Quadratmetern und steigt recht steil nach Norden hin an. Es wird heute überwiegend als Grünland genutzt. Westlich schließt sich ein Wohngebiet an. Nördlich wird das Gebiet durch die Landesstraße 201 begrenzt, zu der eine Anbauverbotszone einzuhalten ist. Südlich verläuft die Straße Am Bühl. Im Plangebiet steht eine leere landwirtschaftliche Hofstelle.