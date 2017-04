Heiligenberg Autofahrer schwer verletzt nach Überschlag bei Heiligenberg-Echbeck

Die Polizei vermutet, dass der 34-jährige Mann hinterm Steuer eines VW Caddy übermüdet war.

Der 34-jähriger Autofahrer, der mit seinem VW Caddy am Montag gegen 16 Uhr bei Echbeck von der Landesstraße 207 abkam, zog sich schwere Verletzungen zu und kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.



Der Mann war mit seinem Kleinlieferwagen einige Meter an einer Leitplanke entlang geschrammt, beschreibt die Polizei, hatte sich dann auf der stark abfallenden Böschung überschlagen, dann streifte er noch einen einen größeren Busch und kam schließlich wieder auf den Rädern stehend zum Stillstand.



Am dem älteren Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 6000 Euro, an den Verkehrseinrichtungen rund 1500 Euro Sachschaden. Ein Rettungshubschrauberteam brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Wegen des Verdachts geistiger und körperlicher Mängel durch Übermüdung sei der Führerschein des Beschuldigten beschlagnahmt worden, erklärt die Polizei weiter.