Heiligenberg Anbau an Klostergebäude Hermannsberg wird genehmigt

Der Erweiterungspavillon passt aber nicht allen Räten und es ist noch Feinabstimmung mit dem Landesdenkmalamt erforderlich.

Heiligenberg – Mit dem Umbau und der Renovierung der bestehenden Verwaltungsräume im ehemaligen Klostergebäude Hermannsberg (Gemarkung Hattenweiler) sowie dem Neubau eines Erweiterungspavillons hat sich der Ausschuss für Bauwesen, Umwelt und Technik des Gemeinderates Heiligenberg in der aktuellen Sitzung befasst.

Das Vorhaben läge, wie Bauamtsleiter Gerhard Sing ausführte, im Geltungsbereich des Bebauungsplans "Hermannsberg" für das Sondergebiet der Camphill Dorfgemeinschaft aus dem Jahr 1978, sowie einer Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans aus dem Jahr 1988. Beide Bebauungspläne hätten Rechtskraft, so Sing. Da die geplanten Umbau- und Anbaumaßnahmen an dem denkmalgeschützten, einstmaligen Klostergebäude der Dorfgemeinschaft stattfinden, würde im weiteren Verfahren der Baurechtsbehörde insbesondere die Belange des Denkmalschutzes einen hohen Stellenwert einnehmen, erklärte Sing.

Hierzu gäbe es bereits eine Stellungnahme des Landesdenkmalamts, nach der gegen die geplante Erweiterung mit den Abmessungen von 13,34 mal 8,29 Metern prinzipiell keine Bedenken bestehen würden, was bei einigen Ausschussmitgliedern allerdings auf Verwunderung stieß. Lediglich hinsichtlich der Materialwahl und der Farbwahl bezüglich des Anschlusses an den denkmalgeschützten Hauptbau seien noch Abstimmungen im Detail erforderlich, die über denkmalschutzrechtliche Nebenbestimmungen in der Baugenehmigung geregelt werden könnten, so das Landesdenkmalamt in seiner Stellungnahme.

In den Bauvorschriften der genannten Bebauungspläne seien bei Neubauten festgelegt, dass die Dächer als Walmdach mit einer Dachneigung von 30 bis 48 Grad ausgeführt werden müssen. Die Hauptfirstrichtung sei in den Plänen angegeben, erklärte Sing. Auf dem ersten Blick würde der geplante Flachdachanbau gegen diese Vorgabe verstoßen. Bei näherer Betrachtung sei allerdings festzustellen, dass sich diese Vorschriften wohl nur auf die damals geplanten Neubauten von Wohn-, Betriebs- und Verwaltungsgebäuden in der Dorfgemeinschaft beziehen, nicht aber auf An- und Nebenbauten. Die Ausgestaltung des geplanten Anbaus mit einem Walmdach wäre darüber hinaus bautechnisch unmöglich, erklärte Sing. Eine weitere Befreiung vom Bebauungsplan sei zudem erforderlich, weil sich der geplante Anbau teilweise außerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenze befindet.

In den Diskussionen kritisierte Ausschussmitglied Manfred Hornstein den geplanten Anbau: "Das sieht aus wie eine Garagenhalle." Hubert Nadler hingegen befand, dass der Anbau sehr gut zum historischen Klostergebäude passen würde. "Der Charakter des Klosters bleibt erhalten", meinte auch Ausschussmitglied Heinrich Stengele. Ausschussmitglied Torsten Schneider wunderte sich über die Entscheidung des Denkmalamtes und sagte: "Der Anbau sieht aus wie eine Kiste und wirkt eindimensional." Schneider regte statt Flachdach ein flach geneigtes Satteldach an. Trotz geäußerten Kritiken erteilte der Ausschuss dem Vorhaben einstimmig das gemeindliche Einvernehmen und stimmte den Befreiungen vom Bebauungsplan ausdrücklich zu.