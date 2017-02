Heiligenberg AllerArt: Ein Ort der Kunst und Kreativität

"AllerArt" stellt das aktuelle Jahresprogramm vor: Zahlreiche Ausstellungen und etwas Musik gibt es im Jahr 2017.

Heiligenberg – "Für die Gemeinde Heiligenberg ist AllerArt Kunst und Werk ein Glücksfall, ein Impulsgeber, eine ungemeine Bereicherung in unserem kulturellen und künstlerischen Leben", fasste vor zwei Jahren Bürgermeister Frank Amann die Bedeutung dieser Heiligenberger Künstlergemeinschaft zusammen. Dass das auch 2017 so sein wird, ergibt sich aus dem Jahresprogramm, das AllerArt im Gespräch mit dem SÜDKURIER jetzt vorlegte.

Seit Gründung der Künstlergemeinschaft im Jahr 1999 hat sich AllerArt zum einen als Ort der Kunst und der Kreativität, zum anderen aber auch als ein "Raum für Begegnung und Kommunikation" etabliert, wie Amann bereits am 2. Mai 2004 zur Einweihung der neuen und aktuellen Räumlichkeiten der Künstlergruppe in der ehemaligen Remise des Schlosses feststellte. "Wir wollen in unserer hochzivilisierten Welt den wohltuenden Wert einer eigenschöpferischen, kreativen und selbstständigen Arbeit vermitteln", konstatierte Gründungsmitglied Hellmut Urban vor zwei Jahren zum Jubiläum der Künstlergemeinschaft die Motivation der Künstler zum Engagement. Dieses Konzept spiegelt sich im aktuellen Jahresprogramm wieder.

In einer Dauerausstellung sind die Kunstobjekte der derzeit 16 Mitglieder von AllerArt zu sehen. Dies sind Franz Bingler (Drechselarbeiten), Daniela Marion Boden (Hüte und Kleidung), Camphill Werkstätten (Kerzen, Papier und Holzarbeiten sowie Handweberei mit Naturfasern), Elke Große (Porzellanmalerei), Doris Jausly (Malerei und freie Kunst), Franzeska Kieser (Töpferei), Gesine Kögler (Spielzeug), Christel Krautbauer (Keramik), Andrea Meurer (Filz), Claudia Nassal (Kalligrafie und Papierarbeiten), Franz X. Pfaff (Möbel der besonderen Art), Li Siebicke-Glöker (Malerei und afrikanische Ketten), Angelika Steidle (Skulpturen), Hellmut Urban (Batik, Kunst und Naturhaftes), Ruth Walther (Textile Unikate) sowie Lilo de Wijs-Arndt (Malerei und Gedichte). Franz Bingler und Gesine Kögler würden in Kürze die Künstlergemeinschaft verlassen; dafür kämen als neue Mitglieder Tobias Michel und Susanne Amsel (beide Goldschmiedearbeiten) sowie Jörg Amsel (Fotografie), erklärte Daniela Marion Boden.

"Früher wie jetzt sind im künstlerischen Angebot Vielfältigkeit und viele unterschiedliche Techniken gefragt", ergänzte Ruth Walther. Das Angebot an Kunst und Kunsthandwerk wird ergänzt durch Gastausstellungen. Gegenwärtig sind Mandalas von Horacio Ganem und Holzskulpturen von Petra Ariane Ehinger zu sehen. Zukünftige Gastausstellungen sind ab 18. Februar Aquarelle von Frank Schmidt sowie Holzobjekte von Angelika Löwe, ab 1. April Federzeichnungen von Wilhelm Cremer sowie Holzskulpturen von Hartmut Väth und ab dem 13. Mai Keramik von Gernot Strüver sowie Musik und Malerei nach Béla Bartók von Andrea Diersch, Monika Schwab und Margarete Wosnitzka zu sehen und hören.

Es folgen ab 24. Juni Acrylbilder von Magdalena Opelt sowie Glasobjekte von Dierig, ab 5. August Acrylbilder von Roswitha Walenczyk sowie Filzobjekte von Claudia Cappiello und ab 16. September Aquarelle von Lisa Kolbe-Thiele sowie Glasbilder von Veronika Heckmann-Hageloch. Beliebt sind auch die Jazz-Matineen von AllerArt, die mit guten Kontakten zur Jazz-Szene von Wolfgang Bergemann organisiert werden. In diesem Jahr sind folgende Jazzcombos zu hören: Essichessenz (30. April), Dirty River Jazzband (28. Mai und 24. September), Trio Cajon (25. Juni), Andrea Rehm and Friends (30. Juli), Horn & Beat (27. August) sowie Spieldose (29. Oktober).

AllerArt

AllerArt war ursprünglich eine Idee der Künstler Klaus Terheiden und Hellmut Urban. Auf dieser Basis haben zwölf Kunstschaffende vor 17 Jahren bei der Gemeinde einen Antrag auf einen Raum gestellt. Bürgermeister und Gemeinderat stellten den Künstlern die ehemalige Hummelscheuer zur Verfügung.

Als diese nach zwei Jahren zum heutigen Bürgerhaus Sennhof am Schloss umgebaut werden sollte, zogen die Künstler in den Festsaal des Schlosses um. Neben der künstlerischen Arbeit fanden dort bereits Jazzmatinées und Ausstellungen statt. Ein Brand zwang die Künstlergruppe erneut zum Umzug, dieses Mal neben dem Sennhof in die restaurierte, ehemalige Remise, das heutige Gebäude der Künstlergemeinschaft. Dort entwickelte sich AllerArt zum Publikumsmagnet und Zentrum für die Kunstszene der Region.