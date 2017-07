Heiligenberg 220 neue Laternen: Warm-weißes Licht für Heiligenberg beschlossen

Der Gemeinderat beauftragt Netze BW zur Erstellung eines Modernisierungkonzepts für 220 Straßenlaternen. Damit sollen auch der Stromverbrauch und der CO²-Ausstoß verringert werden.

Der Heiligenberger Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause beschlossen, alle 220 alten Leuchtmittel in den Straßenlaternen zu modernisieren. Notwendig ist die Maßnahme da gemäß den EU-Richtlinien Quecksilber-Hochdruckdampflampen abgeschafft werden müssen. Ziel ist neben geringerem Stromverbrauch auch die Verringerung des CO²-Ausstoßes. Die aktuellen Kosten für die nächtliche Beleuchtung liegen bei 20 000 Euro im Jahr. Nach der Umrüstung auf LED-Technik können zwischen 60 und 80 Prozent der Stromkosten eingespart werden. Zudem ist für die Modernisierung ein Antrag auf Fördergelder gestellt worden. Voraussetzung für den Zuschuss ist eine mindestens 70-prozentige Einsparung von CO². Abhängig von der erreichten Einsparung werden vom Bund Zuschüsse in Höhe von bis zu 25 Prozent geleistet.

Der Gemeinderat beauftragt durch einstimmigen Beschluss mit einer Enthaltung die Firma Netze BW damit, das Modernisierungskonzept zu erstellen. Claudia Schacht (Bürgerliste) fragte an, warum man ein solches Konzept brauche und nicht selbst die Birnen auswechseln würde. Daniel Lupfer, Manager für Dienstleistungen Straßenbeleuchtung von der Netze BW, erklärte, dass dies technisch schwer möglich sei, da die Lampen bereits über 30 Jahre alt sind. Für den Umbau müsse auch eine Gewährleistung gegeben werden, sodass es empfehlenswert sei, den Auftrag an einen Dienstleister zu vergeben. Heinrich Stengele (Bürgerliste und Ortsreferent Wintersulgen) wollte wissen, ob derzeit defekte Lichtmasten wie aktuell in Wintersulgen mit der alten oder neuen Technik erneuert werden.

"Eine Reparatur ist bis zur beendeten Modernisierung nur mit alter Technik möglich, da sonst die Förderfähigkeit wegfällt", erläuterte Lupfer.

Einig waren die Räte sich dahingehend, dass die Laternen in Zukunft mit warm-weiß leuchtenden Birnen bestückt werden sollen. Beschwerden von Anwohnern und Kurgästen über zu kaltes, unangenehmes Licht wie in Überlingen wolle man sich ersparen, erklärte Bürgermeister Frank Amann. Lupfer wies darauf hin, dass die Normen einzuhalten sein, die Helligkeit dürfe nicht schlechter sein als bisher. Er warnte aber auch vor zu hellem Licht, da dann ein stroboskopischer Effekt entstünde, wenn Autofahrer von hellen in dunkle Lichtpunkte fahren würden.