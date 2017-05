Bei traumhaftem Frühlingswetter gab es den höchsten Besucherandrang beim Hagnauer Obst- und Wein-Wanderwegsfest aller Zeiten. Die Besucher genossen Landschaft und Wein.

Alle zwei Jahre lädt der Hagnauer Winzerverein in seine Weinberge zum Obst- und Wein-Wanderwegsfest ein. In den Jahren dazwischen finden der Tag der offenen Tür in den Weinkellern des Winzervereins statt. So können alle Interessierten den Werdegang von der Rebe bis in die Flasche nachverfolgen. Das Wanderwegsfest hat aber seinen ganz besonderen Reiz. "Die Gäste können den Wein in der Landschaft genießen, in der er wächst", betont Karl Megerle, Vorstandsvorsitzender des Winzervereins. Zudem schmecke der Wein zu den passenden Speisen in den Reben mit der Sicht auf den See besser. "Wir sind mit dieser wundervollen Landschaft gesegnet", ist Megerle überzeugt.

Der große Zuspruch, der stärkste seit dem Bestehen des Festes, gibt den Organisatoren Recht. Die Gäste konnten sich an der Wilhelmshöhe eine Rucksäckle für zehn Euro kaufen. Inhalt war ein großes Probierglas und eine Wanderkarte mit der Übersicht der zwölf Probierstationen auf dem vier Kilometer langen Weg. Aber nicht nur Hagnauer Wein und Perlwein konnte probiert werden. Die Jäger, die Bezirksimker, die Brennerei Meichle und das Amt für Obst und Gartenbau waren mit Infoständen vertreten.

Die Gäste hatten ihren Spaß. In Gruppen gingen sie den Weg, immer in der Gewissheit, bald wieder an einer Probierstation vorbei zu kommen. Wem das Wandern zu mühselig erschien, konnte die kostenlose Fahrt im Anhänger des historischen Fahr-Traktors von Winzer Klaus Siebenhaller nutzen. Oder in ein noch älteres Transportmittel steigen. Walter und Anita Sauter aus Immenstaad hatten ihre Friesen-Pferde eingespannt. Galindo und Friso wurden so zu den heimlichen Lieblingen des Festes. Denn sie ließen sich streicheln.

An dem zentralen Festplatz an der Wilhelmshöhe bildeten sich lange Warteschlange an den Ausgaben der Hagnauer gastronomischen Betriebe. Nach dem Genuss zählten die Besucher sich gegenseitig die konsumierten Speisen auf. Das Zanderfilet vom Hotel Restaurant Winzerstube erhielt dabei Bestnoten. Und nach der Mittagsessenszeit hatten die Mitarbeiter der Löwen-Bäckerei alle Hände zu tun. Zum Kaffee und Kuchen waren ihre Erdbeerschnitte heiß begehrt.