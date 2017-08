Hagnau Wechsel in Geschäftsführung der Gemeindewerke

Mark Kreuscher kommt für Hans-Peter Klesel, der die Stadtwerke jetzt verlässt, in die Geschäftsführung der Gemeindewerke Hagnau. Das "kleinste Stadtwerk Deutschlands" besteht seit genau zehn Jahren.

Vor genau zehn Jahren – am 22. Dezember 2006 – berichtete der SÜDKURIER über die Gründung der Hagnauer Gemeindewerke HGW, die auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Simon Blümcke zustande kamen und mittlerweile als Erfolgsmodell gehandelt werden. Dieses "kleinste Stadtwerk Deutschlands", wie Blümcke es gerne bezeichnete, wurde je zur Hälfte von der Gemeinde und von den TWF getragen. Seitdem waren Hans-Peter Klesel seitens der TWF, später Stadtwerke am See, und Hagnaus Hauptamtsleiter Olaf Stelzl die beiden Geschäftsführer des ansonsten personalfreien Unternehmens. Da Klesel die Stadtwerke jetzt verlässt, wurde er vom Gemeinderat verabschiedet und sein Nachfolger Mark Kreuscher vorgestellt.

Doch zunächst nahm Klesel den Abschied zum Anlass, die zehn Jahre des jungen Unternehmens in einer Präsentation Revue passieren zu lassen. Dabei konnte er mit eindrucksvollen Zahlen und Fakten aufwarten: Bereits 2007 begann das zunächst nur auf Wasser ausgerichtete Unternehmen mit den Arbeiten an einem Gasleitungsnetz. Dies und die Reduzierung der hohen Wasserverluste der früheren Jahre führte bereits 2008 zu bis dahin nicht gekannten Gewinnen von bis zu 75 000 Euro 2015. Vorher hatte das Wasser meistens Verluste eingebracht. Die Anzahl der Gasanschlüsse ist auf 215, die der eingebauten Zähler auf 120 gestiegen, so dass nahezu jedes Haus in Hagnau einen Anschluss aufweist.

Die hohen Investitionen für die neue Gasversorgung und die Modernisierung der maroden Wasserleitungen in den Jahren 2007 bis 2011 machen sich heute positiv bemerkbar: Seit 2012 liegen sie nur noch bei einem Bruchteil, was eben zu den hohen Gewinnen führt. Seit 2016 sind die HGW auch Eigentümer des Stromnetzes und damit an der Stromversorgung beteiligt. Außerdem habe man durch das Verlegen von Leerrohren für die Zukunft vorgesorgt, etwa für den Ausbau des Internets, so Klesel. "Dadurch liegen alle Netze in der Hand der Gemeinde", strich er die Vorteile für Hagnau und seine Bürger heraus. "Das erlaubt die bestmögliche Koordination der Infrastruktur."