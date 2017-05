Hagnau Volksbank Hagnau leidet unter Zinspolitik der Zentralbank

Für eine gesunde Bank wie die Hagnauer Volksbank habe die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank dramatische Folgen. Das erklärte Vorstand Thomas Urnauer bei der Generalversammlung der Bank. Diese Zinspolitik schlage sich negativ auf Ergebnis 2016 nieder. Dennoch blickte Urnauer vorsichtig optimistisch auf die Zukunft der Bank in Hagnau. 72 000 Euro werden als Dividende für Geschäftsanteile ausgeschüttet.

Hagnau – Kritik an der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank hat Vorstand Thomas Urnauer bei der Generalversammlung der Hagnauer Volksbank im Gwandhaus geübt. Diese Zinspolitik habe dramatische Folgen für gesunde Banken, wie es die Hagnauer Volksbank. Der Negativzins sei eine große Herausforderung. Die Margen zwischen Einlagen- und Kreditzinsen schrumpfen, dies treffe insbesondere Banken, die ein traditionelles Geschäftsmodell verfolgen. Sollte der Negativtrend bei den Zinsen anhalten, müsse sich auch die Hagnauer Volksbank Gedanken über die Einführung von Negativzinsen machen. So habe die Bank 2016 an die Deutsche Zentralbank für einen Liquiditätsausgleich in Höhe von 12 Millionen Euro knapp 9000 Euro Zinsen zahlen müssen – in der Vergangenheit wurden aus diesen Geldern Zinsgewinne erzielt.

Allgemein erklärte Thomas Urnauer zum vergangenen Geschäftsjahr: "Vor dem Hintergrund der schwierigen Rahmenbedingungen wie Niedrigzinsen, Digitalisierung, Demografie und Regulatorik kann die Hagnauer Volksbank auf ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr zurückblicken." Die Digitalisierung schreite auch bei der Hagnauer Volksbank voran. "Rund 700 unserer Kunden nutzen bei uns bereits Online-Banking – mit steigender Tendenz." Urnauer erläuterte das bankenbasierte Online-Bezahlverfahren Paydirekt sowie bei Bankgeschäften einsetzbare Hilfsmittel wie Handy und Tablet.

Die Regulierungen durch Bankenaufsicht und Verbraucherschutz führten zu permanent steigenden Mehrbelastungen und damit Mehrkosten für die Bank. Im Detail erläuterte Urnauer die Zahlen. So sei die Bilanzsumme um 4,7 Prozent auf 106,5 Millionen Euro (Vorjahr 101,7 Millionen) angestiegen. Einmal mehr erhöhten sich die Kundeneinlagen um 7,2 Prozent oder 5,5 Millionen Euro auf 82 Millionen Euro (76 Millionen). Auch die gewährten Kredite konnten um 4,3 Prozent auf 75 Millionen Euro (69 Millionen) gesteigert werden.

Als wichtige Geschäftsgrundlage für aufsichtsrechtliche Normen gilt das bilanzielle Eigenkapital, das die Bank im vergangenen Jahr auf 6,9 Millionen Euro (6,7 Millionen) erhöhte, was für die Größe der Bank als überdurchschnittlich bezeichnet wurde. Das gesamte haftende Eigenkapital wuchs um 500 000 Euro auf 14,5 Millionen Euro, was 13,7 Prozent der Bilanzsumme entspricht. In der Gewinn- und Verlustrechnung gab es bei den einzelnen Positionen eher geringfügige Veränderungen, die sich letztendlich in einem Jahresüberschuss in Höhe von 302 000 Euro (Vorjahr 307 000) darstellten.

Dem Vorschlag des Aufsichtsrats zur Verwendung des Jahresüberschusses stimmten die Mitglieder zu. Demnach gehen vom Überschuss von 302 000 Euro vorweg 120 000 Euro in die Rücklagen. Knapp 72 000 Euro werden an die Mitglieder der Genossenschaft ausgeschüttet, was einer Dividende von 4,5 Prozent je Geschäftsanteil entspricht. Im Jahr 2015 hatte die Dividende fünf Prozent, im Jahr 2014 sechs Prozent betragen. Dies sei durchaus ein Spiegelbild der schwierigen wirtschaftlichen Situation der Banken im Allgemeinen. 40 000 Euro des Jahresüberschusses gehen in die gesetzlichen, weitere 70 000 Euro in die sonstigen Rücklagen. Der verbleibende Differenzbetrag von rund 570 Euro wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Ehrungen

Albert Schmäh, Eugen Überbacher, Horst Wünnenberg, Klaus Scheitler, Georg Ehrlinspiel, Erich Klingenstein, Hubert Röhrenbach und Bernhard Gutemann. 40 Jahre Mitglied: Marion Necke, Hans Bröcker, Ulrich Barbknecht, Christa Heger, Reinhold Mayer, Hans-Peter Heber, Elke Heber, Renate Langenstein, Frank Hiestand, Ferdinand Bader, Doris Hiller, Thomas Meichle, Elfriede Knäple, Hilda Berlin, Roland Heber, Werner Mill, Pater Konrad Barth, Gabriele Höfmann, Evelyn Langner, Heidi Kreml, Maria Habisreuther, Peter Habisreuther, Erwin Wenter, Hannelore Haug, Erich Krüdenscheidt, Paula Krüdenscheidt und Thomas Urnauer.

Simone Dimmeler und Thomas Pfisterer neu im Aufsichtsrat

Bei der Generalversammlung der Hagnauer Volksbank war die Neuwahl zweier Mitglieder des Aufsichtsrats erforderlich. Nachdem der Aufsichtsratsvorsitzende und ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Hagnau, Simon Blümcke, im Juli 2015 zum Ersten Bürgermeister der Stadt Ravensburg gewählt worden war, schied er nun aus dem Aufsichtsrat der Hagnauer Volksbank aus.

Vorstand Thomas Urnauer bedauerte den Weggang von Simon Blümcke nach zwölf Jahren im Aufsichtsrat: "Sie waren die ideale Besetzung als Aufsichtsrat in unserer Bank." Durch seine rasche Auffassungsgabe habe er sich schnell in die Bankgeschäfte eingearbeitet und sei gerade auch in schwierigen Zeiten ein guter Berater gewesen. An der Gründung der Hagnauer-Volksbank-Stiftung, aus deren Erträgen dauerhaft gemeinnützige Zwecke unterstützt werden, sei er maßgeblich beteiligt gewesen.

Blümcke lobte die Leistung der Vorstände und Mitarbeiter der Bank, die gleichzeitig die Rendite im Auge hätten. Er erinnerte daran, dass aus den Gewerbesteuern, die die Bank zahle, das Gemeinwesen und die Infrastruktur in Hagnau gestärkt würden. "Ganz wichtig ist die Hagnauer Volksbank als Bank vor Ort", betonte Blümcke.

Mit Erreichen der Altersgrenze schied Franz Gutemann aus dem Aufsichtsrat aus. Seit 1993 war Gutemann im Aufsichtsrat, 22 Jahre stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. "Du bist ein versierter Kenner des Marktgebiets und hast nie lange um den heißen Brei herumgeredet", charakterisierte Thomas Urnauer den scheidenden Aufsichtsrat. Er habe die Themen immer direkt angesprochen und auch unbequeme Sachverhalte angepackt.

Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurden jeweils einstimmig die 29-jährige Simone Dimmeler aus Hagnau, die als Steuerberaterin in einer Kanzlei in Stockach arbeitet, und der 49-jährige Thomas Pfisterer vom Aufhof bei Stetten. Der Landwirt bewirtschaftet mit seiner Schwester den Hof mit Wein- und Obstbau sowie Gästehaus.

Thomas Wilhelmy vom Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband verlieh Simon Blümcke die Ehrenurkunde des Verbandes. Für seine langjährige Aufsichtsratstätigkeit wurde Franz Gutemann mit der Ehrenurkunde in Gold ausgezeichnet.

Für 40-jährige Tätigkeit bei der Volksbank Hagnau wurde Thomas Urnauer die Schulze-Delitzsch-Medaille verliehen.