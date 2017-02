Hagnau Viel Stimmung bei der Hagnauer Seniorenfasnet

Allerlei bekannte Fasnachtslieder gaben die Gäste der Seniorenfasnet des Altenwerks zum Besten. Für eine Überraschung sorgten einfliegende Eulenmütter und deren Eulenkinder.

Das Altenwerk Hagnau hat über die närrischen Tage eine Seniorenfasnet veranstaltet. Werner Hiestand lud die Gäste mit seiner steirischen Handharmonika und bekannten Fastnachtsliedern zum Mitsingen ein. Eine Begrüßung in Reimen trug Monika Baur vor und freute sich, dass Pfarrer Matthias Schneider und Bürgermeister Volker Frede der Einladung zur Seniorenfasnet gefolgt waren. Einen großen Applaus gab es für das ehemalige Altenwerk-Team, teilt Anton Model im Namen des Altenwerks mit. Zu Beginn der Vorführungen brillierten die Sonnenbühlfrauen mit einer Gesangseinlage über das Älterwerden: "Weine nicht, wenn du älter wirst", sangen sie. Einen Sketch mit der Spielzeugeisenbahn hatten Gisela Minne und Reinhilde Ainser auf Lager. Pfarrer Schneider sprach in seinem Vortrag über die Treue. Bei seinen Versen hatte er die Lacher auf seiner Seite. Bürgermeister Volker Frede stellte sich im Jogginganzug vor und machte sich so einige Gedanken über den Sport und animierte die Besucher, die angesagten Übungen mit zu machen. Das ließen sich die Senioren nicht zweimal sagen.

An alte Zeiten erinnerten sich Gabi Thieme und Gisela Minne in der Rolle als Ehepaar Anne und Albert. Eine knisternd spannende Geschichte, die überraschend anders ausging. Nach Kaffee und Kuchen wurde ein Geburtstagsständchen für Hannelore Ibele gesungen. Danach stellten Maria Waldvogel und Doris Gerl die Gesundheitsreform in den Fokus ihres Vortrags. Die Probleme bei der Aufnahme ins Krankenhaus schienen hier kein Ende zu nehmen. Eine freudige Überraschung war das Einfliegen einiger Eulenmütter mit ihren Eulenkindern. Werner Hiestand berichtete in wenigen Sätzen, wie es einst zu dem Namen des Narrenvereins kam. Nach dem Eulenlied entschwanden die kleinen Narren schon wieder.

Ein in Hagnau heiß diskutiertes Thema hatten sich Hedi Meichle und Gabi Megele vorgenommen. Sie berichteten von ihren Erfahrungen bei der Verkehrszählung. Dazu trugen sie ein Lied vor: "Wochenend und Sonnenschein, es könnt so schön in Hagnau sein." Bei den Hagnauer Eigenkompositionen "Karle mach das Fass uf" und "Hagnauer Viertele" wurde lautstark mitgesungen und geschunkelt. Auf altbekannte Melodien gaben die KFD-Frauen mit einem vielseitig gestaltbaren Hut einen Programmpunkt zum Besten. Mit dem traditionellen Lied "So ein Tag, so wunderschön wie heute" fand der offizielle Teil der Seniorenfasnet seinen Abschluss. Monika Baur dankte Helfern und Akteuren für den schönen Nachmittag.