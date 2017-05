Hagnau "Verwirrter Mann" streift mit seinem Auto in Hagnau entgegenkommendes Fahrzeug

Der 50-Jährige hielt kurz an und fuhr dann weiter, bevor die Polizei kam. Später stellet sich heraus, er war wohl betrunken.

Hinterherfahrende Zeugen beobachteten am Dienstag gegen 18 Uhr, wie ein Hyundai auf der Ittendorfer Straße (K 7746) ortsauswärts in Richtung der Bundesstraße 33 fuhr und plötzlich nach links von der eigenen Fahrbahn abkam. In der Folge streifte das Fahrzeug einen entgegen kommenden weißen Kleinwagen, der von einer Frau gesteuert wurde. Wie die Polizei weiter beschreibt, hielt der Fahrer des Hyundai etwa 400 Meter weiter an. Er habe auf die Zeugen einen verwirrten Eindruck gemacht und sei weiter gefahren, bevor die verständigte Polizei eintraf. Im Zuge ihrer Nachforschungen trafen die Beamten an der Halteradresse auf den Hyundai, an dem das linke Außenspiegelglas beschädigt war – und auf den alkoholisiert wirkenden 50-jährigen Halter des Autos. Dieser verweigerte jede Mitwirkung, weshalb Staatsanwaltschaft und Bereitschaftsrichter eine ärztliche Blutprobenentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins anordneten. Die Polizei bitte die Fahrerin des entgegenkommenden weißen Kleinwagens, sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551 / 80 40, in Verbindung zu setzen.