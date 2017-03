Hagnau Uli Böttcher und die Probleme eines Über-50-Jährigen

Uli Böttcher hat sein brandneues Programm in Hagnau gezeigt. Er kam auf Einladung von Bürgermeister Volker Frede – der Abend war eine Belohnung für Ehrenamtliche.

Hagnau (up) Das Gwandhaus war gut gefüllt: Als Dankeschön für die ehrenamtlichen Helfer, die sich im vergangenen Jahr in Vereinen, bei den Ferienspielen oder sonstigen Gelegenheiten für ihre Mitbürger und die Gemeinde eingesetzt hatten, hatte Bürgermeister Volker Frede den Kleinkünstler Uli Böttcher engagiert und alle Helfer dazu eingeladen. Böttcher hatte gerade am Vortag Premiere mit seinem Programm "Ü 50 – Silberrücken im Nebel" gefeiert und präsentierte dieses nun sozusagen brühwarm den begeisterten Hagnauern.

"Ich will sie davon überzeugen, dass ich ein Mann in den besten Jahren bin", begann der 50-jährige Oberschwabe, der allerdings Wert darauf legte, noch keine 53 Jahre alt zu sein: "Da zählt jedes Jahr!" Doch ganz so gut scheinen diese Jahre nicht zu sein, nehmen doch die kleinen Zipperlein ständig zu. "Schmerzen sind die Panini-Sammelbildchen im Silberrücken-Alter. Und wenn das Album voll ist, bist du tot." Ach ja, er wolle brutal offen sein, hatte Böttcher zu Beginn versprochen.

"Man denkt, man wird ruhiger, gelassener im Alter. Nein! Man regt sich über immer mehr auf!" Doch das wird zum Teil durch körperliche Mängel ausgeglichen: "Der Nebel ist eher meiner Sehkraft geschuldet. Je unschärfer ich sehe, desto schärfer wird meine Frau." Und er nennt Tricks: "Ich bin jetzt in einem Alter, in dem ich Ruinen um mich brauche, um besser auszusehen. Mein Jungbrunnen aber ist der Friedhof."

Den jüngeren Zuhörern gibt er Tipps mit. "Wir Männer sind immer Schuld. Das ist die Ur-Schuld." Und: "Glück macht auf Dauer nicht glücklich." Oder zu den Waffen der Frauen: "Romantik ist die Kandarre der Beziehung." Das Verhältnis zu Eltern – vor allem das zwischen Sohn und Mutter ("eine Art S-M-Verhältnis – die Mutter ist S und ich gegen meinen Willen M") – und das zu den heranwachsenden Kindern wird ebenso thematisiert wie die Vasektomie als Einschnitt im wahrsten Sinne im Leben eines Mannes. Witzig die Art, wie seine Frau mit Erotik den Einzug seiner Eltern in ihren Haushalt verhindert: "So lösen Frauen Probleme."