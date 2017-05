Hagnau Typischer Ortskern soll erhalten bleiben

Hagnaus Mitte bekommt einen Bebauungsplan. Aus einer bisherigen Abstellfläche soll ein Baugebiet werden.

Hagnau – Der Ortskern einer Gemeinde ist der sensibelste Bereich, in dem die Gemeinde ihren Besuchern sozusagen ihre Visitenkarte überreicht. In Hagnau ist dies das Gebiet zwischen Dr.-Zimmermannstraße, Strandbadstraße, Seestraße und Rathausplatz mit dem Rathaus selbst. Dass es für diesen wichtigen Bereich bisher keinen Bebauungsplan gab, liegt wohl in erster Linie daran, dass lange Zeit keine Änderungen in Sicht waren.

Doch jetzt gibt es im Westen der Seestraße den Wunsch nach Vergrößerung; außerdem ist das Gebäude an der Ecke Strandbad-/ Dr.-Zimmermannstraße baufällig. Auch dort wird also gebaut werden. Zudem gibt es im Inneren des Areals eine Freifläche, die als Stellplatz genutzt wird. Diese Fläche wird ebenfalls als Baufläche ausgewiesen. Stichwort: Verdichtung im Ortskern. Aus diesen Gründen beschloss der Gemeinderat vor zwei Jahren, für dieses Gebiet einen Bebauungsplan aufzustellen und bis zu dessen Verabschiedung eine Veränderungssperre zu verhängen.

In einem ersten Schritt stellte Landschaftsarchitekt Helmut Hornstein die Pläne für dieses Baugebiet im Gemeinderat vor. "Ganz typisch und wesentlich für Hagnau ist das kleinstädtische Ensemble in der unteren Dr.-Zimmermann-Straße", erläuterte er das Gebiet. "Die versetzten Fronten der Häuser, die dichte Bebauung und die meist zweigeschossige Bebauung prägen das Bild." Daran dürfe sich auch in Zukunft nichts ändern, wenn man das charakteristische Bild erhalten wolle. Auch die durchweg enge Seestraße gehöre zum Charakter des Dorfs. Die Dachlandschaft des Areals werde "von Satteldächern mit kräftigen Dachneigungen" geprägt, die Gebäude seien "im Regelfall traufständig zu den Straßen" angeordnet. "Das ist durchaus wichtig", betonte Hornstein, "denn man schaut ja von vielen Seiten auf das Dorf hinunter, und da prägen die Dächer das Bild von Hagnau."

Völlig unberührt sollte nach den Plänen Hornsteins das Rathaus-Umfeld bleiben. "Die Reben vor der linken Seite und der Park vor der rechten Seite vom See her gesehen gehören unbedingt dazu. Das ist Hagnau, wie man es kennt. Dieses Ensemble darf man auf keinen Fall zerstören." Dass am denkmalgeschützten und eben erst aufwendig restaurierten Rathaus selbst nichts verändert werden soll, ist sowieso klar.

Anders dagegen sieht Hornstein die Parkplatzfläche im inneren Bereich. "Obwohl dieser Parkplatz für die Fremdenverkehrsbetriebe im Umfeld von hoher Bedeutung ist, stellt die Nutzung einen Fremdkörper im gewachsenen Siedlungsgefüge dar", heißt es in der Vorlage. Stattdessen sieht der Bebauungsplan hier zwei Baufenster mit der Möglichkeit von je fünf Wohneinheiten vor. Neue Parkplätze für diese Wohneinheiten und weitere Nutzer sollen durch eine Tiefgarage auf diesem Gelände entstehen, die am besten über die Strandbadstraße angefahren werden könnte. Auch für bestehende Gebäude sind behutsame Erweiterungsmöglichkeiten vorgesehen.

Nach kurzer Debatte über einzelne Details stimmte der Gemeinderat dem Entwurf des Bebauungsplans zu, der damit jetzt für einen Monat im Rathaus öffentlich ausliegt, damit alle Grundstücksbesitzer und alle Nachbarn sie in Ruhe begutachten und ihre Einwände und Vorschläge einbringen können. "Ich bitte die Bürgerinnen und Bürger, ihre Anregungen nicht nur schriftlich einzureichen, sondern auch selbst vorbeizukommen. Es ist leichter, sich in direkter Kommunikation zu verständigen", wandte sich Bürgermeister Volker Frede an die Bürger und ermunterte sie, von ihrem Eingaberecht Gebrauch zu machen.

Daneben müssen auch "die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange" in den Entscheidungsprozess einbezogen werden, ehe dann in einer weiteren Sitzung über jeden einzelnen Einwand abgestimmt werden muss und der gesamte Plan verabschiedet werden kann.