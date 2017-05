Hagnau So groß übte die Hagnauer Feuerwehr noch nie

Rathausbrand wäre im Ernstfall eine schwierige Situation, in der es vor allem um Menschenrettung ginge. Bei de Übung wurde die Hagnauer von vier weiteren Feuerwehren und drei DRK-Gruppen aus der Region unterstützt. Kommandant Bader enttäuscht von geringer Resonanz aus der Bevölkerung.

Kreisbrandmeister Henning Nöh musste es zugeben: "Im Ernstfall ist das Rathaus nicht zu retten. Da geht es nur um das Bergen von Personen. Nur wenn die Brandmelder frühzeitig Alarm geben, hat auch das Gebäude eine Chance." Umso wichtiger war es, dass dieses hochfrequentierte, lange und unübersichtliche, zugleich das neben der Kirche prägnanteste Gebäude Hagnaus einmal Übungsobjekt einer Feuerwehrübung ist. Als erschwerende Annahme lag der Übung zugrunde, dass sich eine Schülergruppe im großen Saal aufhält und der Fanfarenzug in seinem Probenlokal unterm Dach gerade übt.

Dass in solch einem Fall die Hagnauer alleine nicht allzuviel viel ausrichten können, war von vorneherein klar. So kamen zur Unterstützung die Feuerwehren aus Immenstaad, Uhldingen-Mühlhofen, Meersburg und Stetten sowie die Einsatzgruppen des DRK aus Meersburg, Immenstaad und Uhldingen. Mit zwei Drehleitern wurden Personen auf der West- und Ostseite des Gebäudes geborgen, mit Anstellleitern auf der Süd- und Nordseite ebenfalls Helfer in das Rathaus gebracht. Zudem gingen Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten über das Treppenhaus ins Rathaus, um von hier aus den Brand zu bekämpfen.

Mehrere große Löschfahrzeuge standen auf dem Rathausplatz, eines stand direkt am Osthafen im Park und bezog sein Wasser aus dem Bodensee. Ein solch großer Einsatz an einem so unübersichtlichen Objekt erfordert besondere Maßnahmen auch für die eigene Beobachtung; so teilten sich Henning Nöh und der Meersburger Kommandant Hartmut Schucker die Aufgabe. Am Schluss waren alle mit der gelungenen Probe zufrieden. "Das Rathaus als historisches Gebäude ist keine leichte Aufgabe", fasste Nöh zusammen, "aber wir sind diese Aufgabe engagiert angegangen und letztlich ist alles gut gelaufen."

Mit der Übung selbst war auch der Hagnauer Kommandant und Einsatzleiter Edgar Bader zufrieden. "Wir wollten mit dieser spektakulären Übung aber auch Werbung machen für die Feuerwehr. Denn uns fehlen sowohl Aktive wie auch der Nachwuchs. Doch die Resonanz war äußerst mäßig. Die Zuschauer waren fast ausschließlich Eltern der beteiligten Kinder. Bei diesem schönen Wetter hatte ich deutlich mehr erwartet. Ich bin sehr enttäuscht."

Dabei hatte sich die Feuerwehr für ihre Besucher einiges einfallen lassen, hatte die Jugendwehr aus Stetten eingeladen, hatte 500 "Haushaltslöschkübel" zum Verteilen bereitgestellt und mit einem ironisch abgefassten Flugblatt deutlich gemacht, wie hilflos die Bürger im Ernstfall ohne eine Feuerwehr wären: "Wenn Feuer zu groß: Nachbarn informieren, Kübelkette bilden!"