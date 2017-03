Hagnau Rasensportverein plant Umbau des Vereinsheims

Zwischen 250 000 und 450 000 Euro kostet der geplante Umbau und die Erweiterung des Vereinsheims des Rasensportvereins Hagnau. Der Verein hofft auf Zuschüsse für das Projekt. Es soll in drei Bauabschnitten bis 2019 oder 2020 umgesetzt werden.

Hagnau – Bei einem Sportverein steht normalerweise das Sportliche im Vordergrund. "Doch was ist beim RSV schon normal", drückt es der Vorsitzende Carsten Theurich gern aus. Der Rasensportverein (RSV) ticke anders als andere Sportvereine. Diesmal stand der geplante Umbau des Vereinsheims im Vordergrund der Hauptversammlung, obwohl er sich nicht auf der Tagesordnung fand. Rein optisch belegten das schon die an den Wänden hängenden Pläne, die kürzlich die Zustimmung des Gemeinderates gefunden hatten.

Damit der RSV bauen darf, musste zunächst ein Versäumnis der vergangenen Jahrzehnte nachgeholt werden: Es gab bis dato keinen Pachtvertrag zwischen dem RSV und der Gemeinde. "Das ist ein ganz wichtiges Thema für den RSV, dass es jetzt einen Vertrag über die Nutzung des Sportgeländes gibt", befand auch Bürgermeister Volker Frede in seiner Begrüßung. "Erst dadurch werden Zuschüsse für den Umbau und Bauanträge möglich." Der Vertrag läuft vorerst über 25 Jahre und gibt dem Verein damit Planungssicherheit.

Auch die Kassenberichte von Daniel Igel (RSV) und Holger Probst (Förderverein) standen unter den Vorzeichen des Umbaus. So freuten sich beide über den Erfolg vor allem der Feste des vergangenen Jahres, die zu hohen Gewinnen führten, sodass beide Kassen eine ausreichende Sicherheit für den Beginn der Umbauten bieten. In diesem Jahr erwartet man erneut, mit Beachparty und Sommerfest das finanzielle Polster erhöhen zu können. "Ohne Zuschüsse des badischen Sportbunds und der Gemeinde könnten wir das aber nicht stemmen", meinte Carsten Theurich. "Die Kosten belaufen sich auf 250 000 bis 450 000 Euro. Die 450 000 Euro können wir uns aber auf keinen Fall leisten."

Deshalb hofft er auf möglichst viele Eigenleistungen der Mitglieder, um die Kosten in Grenzen zu halten. Alles auf einmal lasse sich sowieso nicht realisieren. "Wir planen drei Bauabschnitte", erläuterte Theurich die Pläne. "Im ersten soll noch in diesem Jahr der Geräteschuppen auf rund das Doppelte erweitert werden. Der platzt aus allen Nähten und erschwert das Training und den Spielbetrieb." Da diese Maßnahme außerdem die günstigste ist, könne man sie auch ohne Zuschüsse angehen, falls die auf sich warten lassen.

"In Abschnitt zwei und drei sollen dann die bestehenden Räume renoviert und neue Räume angebaut werden." Das gelte vor allem für die Duschen und Umkleiden im Untergeschoss, die weder vom Platz noch von der Ausstattung heutigen Standards genügen. Mit dem Umbau sollen fast 45 Quadratmeter dazukommen, dazu eine neue Heizungsanlage und moderne Sanitäranlagen.

Über dem neuen Untergeschoss kommen auch im Erdgeschoss neue Räume dazu. Ein PC- und Besprechungsraum sei ebenso notwendig wie behindertengerechte Toiletten, die zudem direkt vom Versammlungsraum erreichbar sind, sodass die Toiletten im Untergeschoss nur noch für den Spielbetrieb gebraucht werden. Nebenbei wird die Küche komplett neu gebaut und vergrößert. "Wann wir fertig sind? Ich bin Optimist und hoffe auf 2019, also in jedem Jahr ein Bauabschnitt. Aber wenn es 2020 werden sollte, ist das auch okay."

Radsportverein

Mit über 300 Mitgliedern und seiner ausgeprägten Jugendarbeit ist der Rasensportverein Hagnau einer der zentralen Vereine im Dorf. Das von ihm jährlich ausgerichtete Sommerfest ist neben dem Weinfest der Musikkapelle das größte Fest im Ort.

Die Erste Mannschaft pendelt zwischen Kreisliga B und C, will aber mittelfristig einen Stammplatz in der Kreisliga B festigen. Um diese Ziele zu sichern, hat man für die neue Saison mit Kenan Hamzic einen Ex-Profi als Trainer verpflichtet, der in Norddeutschland in verschiedenen Regionalliga-Clubs unterwegs war, ehe er aus beruflichen Gründen an den See zog.

Noch wichtiger aber ist die intensive Jugendarbeit. Um die Kinder und Jugendlichen bei der Stange zu halten, besteht seit Jahren eine Kooperation mit dem TuS Meersburg, die garantiert, dass sämtliche Altersklassen am Spielbetrieb teilnehmen. Mit 126 Kindern wird dieses Ziel auch in der nächsten Saison erreicht.