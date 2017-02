Hagnau/Überlingen Obstbau leidet unter wirtschaftlichen Problemen

Hubert Lehle vom Obstbauring kritisiert die ungleiche Risikoverteilung zwischen Produktion und Vermarktung.

Hagnau/Überlingen (mba) In seinem Bericht zum vergangenen Geschäftsjahr spracht Hubert Lehle, der Vorsitzende des Obstbaurings Überlingen, die immer noch erheblichen wirtschaftlichen Probleme an, unter denen die Betriebe leiden. Die ungleiche Risikoverteilung zwischen der Produktion und der Vermarktung müsse nach innen besser gelöst werden, sagte er in der Mitgliederversammlung, zu der sich die Mitglieder des Vereins im Winzerhaus Hagnau getroffen hatten. Die gesamte Obstwirtschaft stehe aber auch einer sehr starken Konzentration der Nahrungsmittelbranche entgegen. Diese Konzentration schade auch dem Verbraucher und nur im Verbund mit diesem könne man dieser Entwicklung entgegenwirken, sagte Lehle.

Auf der Tagesordnung standen neben den Berichten des Vorsitzenden, des Schriftführers sowie des Kassiers Neuwahlen der Vorstandschaft, heißt es weiter in einer Pressemitteilung des Obstbaurings. Hubert Lehle aus Immenstaad wurde einstimmig im Amt des Vorsitzenden bestätigt. Ebenso Schriftführer Hubert Rauch aus Überlingen und Kassier Franz Endres aus Frickingen. Sechzehn Jahre hatte der Überlinger Obstbauer Bernhard Kitt das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden inne, er wechselte auf persönlichen Wunsch zurück in den Beirat. Der Obstbauring Überlingen sei froh, Bernhard Kitt weiterhin als erfahrenen Obstbauern und sehr guten Ausbilder im Beirat zu haben, hieß es. Als Nachfolger Kitts wurde, ebenfalls einstimmig, Thomas Ainser aus Ittendorf gewählt. Max Mader aus Frickingen wurde nach 16-jähriger aktiver Beiratstätigkeit verabschiedet. Er sei ein couragiertes Beiratsmitglied und immer bereit gewesen, Probleme deutlich zu benennen, hieß es weiter. Neu in den Beirat wurde Georg Arnold aus Kluftern gewählt.

Ingeborg Schuster, die seit Frühjahr 2016 Dezernentin für Umwelt und Technik des Bodenseekreises ist, sprach in ihrem Grußwort aktuelle Themen an, die den Obstbau betreffen, und sicherte den Erhalt der Obstbauberatung im Bodenseekreis zu. Im Anschluss referierte Jörg Disselborg, Geschäftsführer der Bundesfachgruppe Obstbau, aus Berlin. Disselborg berichtete über Aktuelles aus der berufsständischen Verbandsarbeit und präsentierte die im Jahr 2016 gestartete und noch andauernde Imagekampagne der deutschen Obsterzeuger. Ein weiterer Schwerpunkt seines Vortrages war die immer schwieriger werdende Situation bei der Zulassung beziehungsweise Wiederzulassung von Pflanzenschutzmitteln. Abschließend berichtete Christian Scheer von der übergebietlichen Pflanzenschutzberatung des Landratsamtes Bodenseekreis über Aktuelles im Pflanzenschutz.