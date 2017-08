Hagnau Musiker begeistern auch als Sänger beim Adventskonzert in Hagnau

Das Adventskonzert in Hagnau ist immer auch ein gesellschaftliches Ereignis. Beim jüngsten Konzert wurde klar: Dirigent Dominik Merk ist mit seinem Stil angekommen. Viele Musiker überzeugten auch als Sänger.

Jedes Jahr beschließt das Adventskonzert der Musikkapelle das gesellschaftliche Jahr und ist deshalb ein gut besuchtes Ereignis im vollen Gwandhaus. Ein umfangreiches Musikprogramm, eine Ansprache des Bürgermeisters und eine abschließende Tombola gehören ebenso dazu wie die Bewirtung der Gäste durch den Hagnauer Fanfarenzug. In diesem Jahr beschäftigte viele noch eine andere Frage: Wie hat sich das Lehrkonzert, das vor vier Wochen unter dem Leiter des Landesblasorchesters Björn Bus in Hagnau stattgefunden hatte, auf die Spielweise des Orchesters ausgewirkt?

Gleich das erste Stück "Nordic Fanfare and Hymn" von Jacob de Haan gab doppelten Aufschluss: Die Musikkapelle ist auf dem Weg zu einer neuen Spielstärke. Und der Stil von Dirigent Dominik Merk ist nach fast zwei Jahren angekommen, deutlich zu spüren und zu hören. Voller Elan springt er auf sein Podest und absolviert während des Dirigierens gleich noch ein umfangreiches sportliches Programm, wenn er mit der Musik mitgeht und die Kapelle quasi körperlich dahin tragen will, wohin er sie haben möchte.

Dass das klappt, ist allerdings vor allem neuen Ideen in Verbindung mit harter Arbeit zu verdanken. Eine dieser Ideen war ein Workshop in Stimmbildung. Damit sollten das Gehör und die Musikalität der Musiker geschult werden. Das Ergebnis war auch die Gründung eines Chors aus den Reihen des Orchesters, der vor der Pause in "Conquest of Paradise" zum Einsatz kam.

Eine andere erfolgreiche Idee war das Lehrkonzert. Damals hatten sich viele Zuhörer gewundert, wie sich die Qualität einer Formation in einer Stunde hörbar ändern kann. Auch Dominik Merk war begeistert: "Da kann ich viel in meinen Probenalltag mitnehmen." Tempo und Dynamik waren die zwei Hauptthemen von Björn Bus gewesen; an beidem hat Merk mit seiner Kapelle mit offensichtlichem Erfolg gearbeitet. Die Tempovariationen sind klar bemerkbar und nachvollziehbar, die von Bjöhn Bus monierten Decrescendi, also das Leiserwerden, klappen deutlich besser. Das zeigte sich vor der Pause auch in der Ouvertüre zu Rossinis "Barbier von Sevilla" und den Melodien aus dem Musical "Les Misérables". Den Schluss der ersten Hälfte bildete der Marsch "Großherzog Friedrich von Baden".

Nach der Pause wurde es "barockig": Der berühmte Kanon aus "Kanon und Gigue" des Nürnberger Barock-Komponisten Johann Pachelbel, der bereits als Rap und als Klingelton durch die moderne Welt geistert, existiert dank des japanischen Arrangeurs Mikio Gouma jetzt auch als "Canon Rock Brass". Puristen wird das Original besser gefallen, fetziger aber ist jedenfalls diese Rockversion, die den Saal gleich wieder in Stimmung brachte.

Begeistert war das Publikum von den Solisten Simone Dimmeler und Uli Gotterbarm, die in "Celtic Flutes" ihr Können auf der Querflöte zum Besten gaben. Und endlich: Jacob de Haans "Festa Paesana", das Stück, das die Musiker im Lehrkonzert geübt hatten. Sie haben sich die Tipps von Björn Bus zu Herzen genommen, hier noch deutlicher zu bemerken als in anderen Stücken. Damit dieser Effekt nicht verpufft, hoffen Merk und Vorsitzender Philipp Gotterbarm auf baldige Wiederholung.

Vor dem Weihnachtslied als Zugabe begleitete das Orchester seine Gesangslehrerin Anuschka Schoepe aus Markdorf, die als Kaiserin Elisabeth von Österreich "Ich gehör nur mir" intonierte. Damit ging ein runder Konzertabend zu Ende.

Die Kapelle

Musikkapellen haben hierzulande eine große Tradition. Dennoch ist es erstaunlich, dass ein 1400-Seelen-Ort wie Hagnau eine Kapelle mit 60 Musikern auf die Beine stellt. Das ist nur mit einer intensiven Jugendarbeit möglich, die die jungen Musiker langsam an das große Orchester heranführt. Die Qualität des Orchesters wird unter anderem an den jährlich wechselnden Solisten sichtbar, zeigt sich aber auch in der Experimentierfreudigkeit des Dirigenten und seiner Musiker.