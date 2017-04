Hagnau Musikanten-Familie zelebriert 30. Internationale Diatoniker-Tage

Die Internationalen Diatoniker-Tage, auch Knöpfletreffen genannt, fanden in diesem Jahr zum 30. Mal statt. Gründer Werner Hiestand wurde zu diesem runden Geburtstag gleich doppelt geehrt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Mit Nachdruck ertönt das finale Halleluja. Langsam verklingen die letzten Töne und münden in Applaus. Mit dem Lied des erst kürzlich verstorbenen Leonard Cohen hat sich das Bodensee-Akkordeon-Orchester Fiorini verabschiedet. "Stark", "Mitreißend", "Eine tolle Auswahl der Stücke", beschreiben Besucher das Konzert – ein Programmpunkt der 30. Internationalen Diatoniker-Tage in Hagnau, auch Knöpfletreffen genannt.

Zu dem Treffen kamen Musikanten aus ganz Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden. Sie unterhielten die Besucher mit einem vielseitigen Programm. Neben dem Kirchenkonzert des Fiorini-Orchesters standen noch eine Führung durch Hagnau, eine Weinverkostung und Auftritte verschiedener Solisten und Spielgruppen auf der Tagesordnung. Der Höhepunkt war das abendliche Konzert im Gwandhaus.

Gründer und Organisator Werner Hiestand und Gotthardt Weiß begrüßten die Besucher im Gwandhaus, gefolgt von dem Lied "Happy Birthday" vom Handharmonica Club Geislingen zum 30. Geburtstag des Knöpfletreffens. Bürgermeister Volker Frede – zum ersten Mal dabei – würdigte die Leistung Hiestands und erinnerte an ein Zitat Hiestands von vor 29 Jahren. "Wir überlegen, ob wir das nächstes Jahr wieder machen wollen", hatte sich Hiestand damals zum ersten Knöpfletreffen geäußert. Frede überreichte Hiestand und Weiß einen Geschenkkorb und zwei Flaschen Wein. Außerdem wurde Hiestand von Weiß mit einer Urkunde und einem Ausflugs-Gutschein für den Erfolg der Diatoniker-Tage geehrt. Dann begann auch schon das Programm mit insgesamt 14 Spielern und Spielgruppen. Anfangs war die Stimmung entspannt, aber noch etwas gehalten.

Bei dem Lied "Muss i denn", gespielt von den Arccordobas – aus den Niederlanden und schon seit 16 Jahren dabei –, gewann die Veranstaltung dann an Fahrt. Es wurde mitgesungen und geklatscht. Besonders gut kam das "Kufsteiner Lied", gespielt von Dieter Schrag aus Stuttgart, an, wobei der gesamte Saal einstimmig mitsang. Selbst die Organisatoren, Hiestand, Weiß und einige mehr, schunkelten im Takt. Bei den zweiten Diatoniker-Tagen seien ebenso viele Musikanten wie beim 30. Geburtstag dabei gewesen, erzählte Hiestand im SÜDKURIER-Gespräch. Dass 50 Plätze nicht ausreichen würden, hatte er damals nicht gedacht, sich aber sehr gefreut. "Besonders schön war es, als Schweizer und Niederländer Musikanten hinzu kamen. Die Niederländer haben uns gezeigt, wie man deutsche Volkslieder spielt", berichtete Hiestand. Persönlich sei ihm sehr wichtig, dass das Knöpletreffen dazu beigetragen habe, dass die Diatonische wieder eine Renaissance erlebe. "Das ist ein Erfolg, der uns stolz macht", sagte Hiestand am Festabend.

Kurz vor der Pause war das Publikum dann richtig in Feier-Stimmung. Zu "Aus Böhmen kommt die Musik" wurde ausgelassen geklatscht, gesungen und geschunkelt. Gespielt wurde es von Heidi Thür und Luzia Lindecker. Sie waren spontan eingeschoben worden. Von ihnen erklang ebenfalls der Titel "Im Himmel ist ein Platz für Musikanten reserviert", auf den sich Hiestand beim Gedenken an verstorbene Musikantenkameraden bezogen hatte. "Einfach eine große Musikanten-Familie", sagte Bürgermeister Frede.

Internationale Diatoniker-Tage am Bodensee

Die Internationalen Diatoniker-Tage, auch Knöpfletreffen, fanden vom 7. bis zum 9. April statt. Von den geladenen 600 Musikanten kamen, wie jedes Jahr, etwa 150 bis 200. Am Freitag startete das Treffen mit einem lockeren Aufspielen im Fischerstüble, wo auch die ersten Diatoniker-Tage veranstaltet worden waren. Am Samstag standen ein Empfang durch Bürgermeister Volker Frede, eine Führung durch Hagnau mit anschließender Weinverkostung und das Kirchenkonzert des Bodensee-Akkordeon-Orchesters Fiorini auf dem Programm. Höhepunkt des Treffens war das abendliche Konzert im Gwandhaus. Dabei spielten insgesamt 14 Solisten, Duos und Gruppen aus Deutschland, Schweiz und den Niederlanden. Zum 30. Geburtstag des Knöpfletreffens wurde Werner Hiestand, als Gründer und Organisator, sowohl von Volker Frede als auch von Mit-Organisator Gotthardt Weiß geehrt.