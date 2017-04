Hagnau Mann im weißen Hyundai überholt bei Hagnau rücksichtslos

Entgegenkommender Autofahrer kann Frontalzusammenstoß nur durch Vollbremsung und Ausweichmanöver verhindern. Die Polizei sucht Zeugen.

Weil ein 52-Jähriger am Donnerstagabend gegen 20 Uhr mit seinem weißen Auto der Marke Hyundai auf der Bundesstraße 31 zwischen Hagnau und Meersburg in einer langgezogenen Kurve mehrere Fahrzeuge überholte, musste ein im schwarzen Mercedes entgegen kommender 42-Jähriger seinen Wagen bis zum Stillstand abbremsen und nach rechts auf das Bankett ausweichen. Nur so konnte er laut Polizei einen Frontalzusammenstoß abwenden. Der Hyundai-Fahrer konnte noch hinter einem Lkw wieder einscheren. Nun ermittelt die Polizei wegen Straßenverkehrsgefährdung. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen der Beteiligten sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls, insbesondere den Fahrer eines hinter dem Mercedes in Richtung Friedrichshafen fahrenden blauen Autos und den Fahrer eines weißen Porsche mit Münchner Kennzeichen, der hinter dem Hyundai in Richtung Überlingen fuhr. Hinweise an das Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551 / 80 40, erbeten.