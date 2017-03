Hagnau Kompletter Rückzug des bisherigen WSG-Vorstands

Kutter und die Jugendarbeit sind Vorzeigeprojekte der WSG. Alle Posten im Vorstand müssen neu besetzt werden.

Hagnau – Trotz aller Beteuerungen und fast Beschwörungen des "tollen Vereins" und der "fantastischen Mitglieder" im Eulenstüble: In die Hagnauer Wassersportgemeinschaft (WSG) will so recht keine Ruhe einkehren. Schon wieder kam es zum kompletten Rückzug des aktuellen Vorstands, obwohl die Vorsitzende und die Schriftführerin eigentlich noch für ein Jahr im Amt gewesen wären. Statt einer Verjüngung, die dem Verein sicher gutgetan hätte, ist der neue Vorstand deutlich älter als der vorige. Schließlich gab es bei der Wahl selbst, die angeblich deshalb ganz ans Ende der Sitzung verlegt war, damit die Presse bis zum Schluss bleiben müsse, zwei unvorhergesehene "Zwischenfälle", deren einer mit neuen Unstimmigkeiten einherging.

Vorher hatten die Vorsitzende Dagmar Großheim und Kassierer Wolfgang Volkmann jeweils persönliche Gründe angegeben, warum sie ihren Posten aufgäben. Schriftführerin Monika Gassner war offenbar schon nach kurzer Zeit ausgeschieden, sodass das Amt sowieso vakant war. Lediglich der stellvertretende Vorsitzende Thomas Burger gab zwar diesen Posten ab, ließ sich aber zum zweiten Kassenprüfer wählen.

Zu Beginn der Wahlen, die Bürgermeister Volker Frede übernahm, gab es einen Eklat. Denn angeblich war noch völlig offen, ob überhaupt und wer die Vorstandsposten besetzen würde. Doch als bei der Frage nach einem neuen Schriftführer Gül Kurtulus Interesse bekundete, die für diese Sitzung bereits das Protokoll schrieb, stellte sich heraus, dass sich im Vorfeld der Sitzung im Stillen eine komplette Vierermannschaft gebildet hatte, die sich jetzt gar als Gruppe wählen lassen wollte. Das ging natürlich nicht, doch auch eine Wahl zwischen den beiden Bewerberinnen gab es nicht, sondern die Gruppe brachte Kurtulus offenbar dazu, auf ihre Kandidatur zu verzichten – nicht ganz zu deren Vergnügen.

Gewählt wurden dann zum Vorsitzenden Günter Allmendinger, zum Stellvertreter Rainer Happel, zum Kassierer Dieter Keller und Marlies Spießmacher als Schriftführerin. Dabei kam Allmendinger in geheimer Wahl mit 39 der knapp 60 Mitglieder gerade einmal auf zwei Drittel der abgegebenen Stimmen. Die übrigen wurden in offener Wahl mit großen Mehrheiten gewählt. "Der Verein muss erhalten bleiben", spielte Allmendinger auf Probleme in der Vergangenheit an. "Letztes Mal war es ein bisschen komisch. Diesmal soll es anders sein." Er und Spießmacher werden jetzt für zunächst ein Jahr, Happel und Keller für zwei Jahre im Amt sein. Als Kassenprüfer wurden Gottfried Kreml und Thomas Burger gewählt.

Doch es gab auch Erfreuliches zu berichten. So lobte Großheim die Kuttermannschaft unter der Leitung von Wolf Seitz als selbstständig, zuverlässig und erfolgreich. "Das ist alles eine Frage der Disziplin", erwiderte Ehrenmitglied Gunther Hartmann, der seinerzeit den Kutter besorgt hatte und darauf hinwies, dass der beim Häfelefest "vor genau 20 Jahren hier neu auf Kiel gelegt wurde."

Bemerkenswert ist seit Jahren die Jugendarbeit unter der Leitung von Yvonne und Michael Prinz, die inzwischen von vielen Ex-Jugendlichen unterstützt werden. Das Segelboot "Abwienix" und das Motorboot "Stima" halfen beim Erwerb von Patenten und wurden in vielen Aktionen eingesetzt. Schließlich wurde die Anschaffung zweier Kanus und eines zusätzlichen SUPs beschlossen.