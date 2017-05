Hagnau Jugendfeuerwehr: Nachwuchs aus dem Nachbarort hilft aus

Die Feuerwehr Hagnau sucht dringend Nachwuchs, denn die Jugendwehr besteht nur noch aus einem Mitglied. Um Werbung für die Arbeit in der Wehr zu machen, lud man deshalb zur Hauptübung in Hagnau die Jugendfeuerwehr aus dem benachbarten Stetten ein.

Hagnau – Bereits bei der Hauptversammlung im April hatte die Hagnauer Feuerwehr ihre extremen Nachwuchssorgen bei den Aktiven und den Jugendlichen in den Mittelpunkt gestellt. Für die nähere Zukunft wurden mehrere Aktionen geplant. Die Jugendfeuerwehr war noch vor wenigen Jahren mit zehn Mitgliedern recht ansehnlich und engagiert gewesen. Jetzt besteht sie nur noch aus einem Mitglied. Die anderen sind entweder zu den Aktiven aufgerückt, wegen einer Ausbildung weggezogen oder haben einfach keine Lust mehr.

"Nur ein aktives Mitglied in der Jugendfeuerwehr, das treibt einem die Sorgenfalten ins Gesicht", kommentierte der stellvertretende Kreisbrandmeister Timo Keirath die Situation im April. Um diese Lage grundlegend zu ändern, hatte sich die Feuerwehr für ihre große Übung einiges überlegt. Als Ansporn für die Hagnauer Jugendlichen hatte man die Jugendfeuerwehr aus Stetten eingeladen. Sie besteht zurzeit aus 14 Jugendlichen, von denen fünf in den vergangenen Wochen neu dazugestoßen sind. Bevor der Großeinsatz der Aktiven am Rathaus begann, durften sie ein kleines Übungshäuschen löschen, das mitten auf dem Platz brannte.

Sie erhielten nicht nur den Applaus des Publikums, sondern auch den Dank des Kommandanten Edgar Bader und einen Gutschein zum Besuch einer Eisdiele. "Ihr habt eure Sache ganz prima gemacht", befand Bader und wurde darin in der Nachsitzung durch Kreisbrandmeister Henning Nöh bekräftigt.

Auch die Zusammenarbeit mit der Grundschule bei der Hauptübung diente unter anderem der Eigenwerbung. Über 20 Kinder waren laut Annahme gerade bei einer Veranstaltung im Rathaus, als der Brand ausbrach. Sie mussten teils über die große Drehleiter, teils über Anstellleitern gerettet werden. Die Kinder freuten sich, als "Opfer" geschminkt zu sein und so spektakulär das Rathaus verlassen zu dürfen. Sie wurden mit einem kleinen Hock in der Feuerwehrgarage, einem Malbuch und Süßigkeiten belohnt. Jetzt hofft Edgar Bader, dass einige von ihnen – und vielleicht der eine oder andere Zuschauer – Lust aufs Helfen bekommen haben.