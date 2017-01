Hagnau Hier wird Geschichte lebendig: Fotografin zeigt Dorf im Wandel

Die Lebenserinnerungen von Hagnauern 80 plus sollen in einer Ausstellung zum Wandel von Leben und Dorf gezeigt werden.

Kurt Ehrlinspiel streicht sanft über das Foto, das die Ferienpension "Seeperle" seiner Eltern in Hagnau zeigt, die er selbst später betrieben hat. Das Bild aus dem Album mit den schützenden Seidenpapierseiten ist am Rande vergilbt. Nicht verblasst sind dagegen seine Erinnerungen an seine Jugend- und Erwachsenenzeit, an die Veränderungen in Hagnau, an sein Leben überhaupt.

Das ergründet Lena Reiner. Die 28-jährige "Menschenfotografin" und Journalistin ist im Auftrag des Altenwerks und des Katholischen Bildungswerks Hagnau für das Projekt mit den vielen Aspekten unterwegs, an dem der Erzdiözese Freiburg viel gelegen ist. Alter und die Wertschätzung der Generation 80 plus ist das Thema seit etwa eineinhalb Jahren, wie Rudolf Dimmeler, Vorsitzender des örtlichen Heimat- und Geschichtsvereins, berichtet. Er hat gerne zugesagt, als Monika Baur, Leiterin des Bildungs- und Altenwerks, mit der Idee der Beteiligung auf ihn zukam.

Und so sitzt er nun als Vermittler und Begleiter in Kurt Ehrlinspiels Appartement im Seniorenwohnheim bei Schloss Hersberg, verschwendet keinen Blick auf die malerischen Reben im Schnee und den See, sondern nur auf die vielen alten Bilder, von denen er sich welche fürs Archiv mitnehmen darf.

Gerade ist das Interview zwischen Lena Reiner und Kurt Ehrlinspiel beendet. Eines von rund 15, die sie mit über 80-jährigen Hagnauern führt, diese fotografiert und einige in Video und Audio festhält – auch wegen des Dialekts. Mit kurzen Texten versehen, sollen alle diese Zeitdokumente und Lebenserinnerungen in einer halbjährigen Ausstellung mit interaktivem Begleitprogramm ab Mai im Hagnauer Museum zu sehen sein. "(Be)merkensWERTe", so der dreideutige Titel der Ausstellung. Lebendige, greifbare Geschichte, wie sie die Autorin und Fotografin in der Schule und in der Familie vermisst hat: "Das, was das Land ausmacht, das kam im Geschichtsunterricht nicht vor. Nur der Holocaust war Thema. Aber das Tätervolk ist nur ein ganz kleiner Teil der Geschichte des Landes. Von Wiederaufbau und der Zeit vor dem Krieg weiß man nur sehr wenig."

In ihren Interviews erhält sie ein "ganzheitliches Bild". Vom ganz normalen Alltag. Das macht es spannend auch für Kinder und Jugendliche, die die Ausstellung dann besuchen und auf höchst lebendige Weise die Zeit und Werte vermittelt bekommen sollen. Auch Denkanstöße. Dass es zum Beispiel üblich war, mit 14 Jahren eine Lehre zu beginnen und schon als Kind in der Landwirtschaft mithelfen zu müssen. Dass "fließendes Wasser in allen Räumen" und Zentralheizung Luxus war, mit dem geworben wurde. Wie schnell sich materielle, kirchliche und soziokulturelle Lebensverhältnisse geändert haben.

Das Leben der Hagnauer steht für viele Dörfer. Natürlich wird der Akzent auf den Wandel des Dorfs von der Landwirtschaft zum Tourismus herausgearbeitet. 1964 gab es keine Kühe mehr im Dorf, Urlauber bestimmten das Bild. "Ohne Gäste hätte sich der Ort nicht so entwickelt. Die haben gegessen, getrunken, gekauft. 1860 gab es nur sechs Pfennig für einen Liter Wein. Der Wohlstand kam durch die Touristen und durch Pfarrer Hansjakob", sagt Kurt Ehrlinspiel. Der Geistliche hatte 1881 die Winzergenossenschaft Hagnau gegründet.

Damit das Projekt authentisch wird, werden die Zeitzeugen, die sich freiwillig auf einen Aufruf gemeldet hatten oder von den Organisatoren angesprochen wurden, ohne Vorbereitung ihrerseits interviewt. Spontanität ist angesagt. "Ich lasse im Gespräch relativ viel offen. Nur wenn die Befragten sich zuviel in der Neuzeit bewegen, frage ich gezielt", so Lena Reiner. So beispielsweise auch, auf was die Senioren am ehesten verzichten könnten. Es ist das Handy im privaten Bereich. Nicht missen wollten sie dagegen elektrisches Licht, fließendes Wasser und Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen.

Auch die Sicht auf Hagnau von eingeheirateten Frauen aus der Stadt wird geschildert. Sichten werden die Projekt-Beteiligten das Material gemeinsam. Auch ein Begleitbuch soll entstehen, das Diethard Hubatsch fertigt. Nicht nur die Hagnauer dürfen sich auf all das freuen.

Ausstellung und Person

Die Ausstellung ist für die Zeit vom 14. Mai bis 22. Oktober im Hagnauer Museum geplant. Mitwirkende sind folgende Organisationen: Bildungs- und Altenwerk (Monika Baur, Beate Huber), Heimat- und Geschichtsverein (Rudolf und Karin Dimmler, Diethard Hubatsch), Menschenfotografin und Journalistin Lena Reiner und Steffi Brockschläger von Brodesign.

Lena Reiner ist Künstlerin, Künstlerförderpreisträgerin der Stadt Friedrichshafen und arbeitet vielseitig auch ehrenamtlich. Sie nennt sich Menschenfotografin und ihr Name ist Programm. Die Journalistin mit ehemaligem Wohnsitz in Friedrichshafen lebt heute in München. Sie schreibt auch für Tageszeitungen und andere Publikationen. (keu)

Informationen im Internet: http://www.menschenfotografin.de/