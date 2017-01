Hagnau Hagnaus Narren beginnen Saison mit großer Party

Knapp 400 Besucher kommen zum "Mexican-Ball" ins Gwandhaus und feiern ausgelassen.

Die Narren an der Kasse und hinter dem Tresen schwitzten, Narrenvater Frank Hiestand, der diesmal die Saaltechnik bediente, strahlte: Der "Mexican-Ball" knüpfte nach einem Jahr Pause (Schuld war die kurze Fastnacht im vergangnen Jahr) nahtlos an den Erfolg von 2015 an und erwies sich erneut als Publikumsmagnet. "350 bis 400 Leute", schätzte ein Wachmann die Besucherzahl im Gwandhaus.

Für die Stimmung sorgten neben den Getränken und der in den Pausen aufgelegten Musik eines DJ vor allem die Auftritte verschiedener lautstarker Musikgruppen. "Gegen die Lumpenkapellen haben wir keine Chance", hatte Hagnaus Tambour Thilo Brändle bereits 2015 festgestellt. Deshalb spielten sein Fanfarenzug Hagnau und der Fanfarenzug Kakadu aus Wolpertswende zu Beginn, sozusagen zum Aufheizen der frühen Besucher. Doch mit dem Besucherandrang, der so richtig ab 22 Uhr einsetzte, kamen auch die ohrenbetäubenden Stimmungsmacher aus der Region: die 08/15-Band, das Chaosorchester Kressbronn, die Uhldinger Hippies und die Fötzlesbrass-Band sorgten für ausgelassenes Treiben im mittlerweile vollen Saal.