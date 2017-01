Vorstand Karl Megerle freut sich über Weinqualität und Auszeichnungen. Im Pokal war eine Spätburgunder Weißherbst-Auslese von 2015.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Wieder einmal war der Winzertrunk des Winzervereins der würdevolle und humorige Auftakt des gesellschaftlichen Jahres in Hagnau. Das zeigten auch die Reden – traditionell gehalten von Winzervorstand, Bürgermeister und Pfarrer – und die Ansprachen der Bodensee-Weinprinzessin Stephanie Staneker und der Badischen Weinkönigin Magdalena Malin aus dem benachbarten Meersburg. Diesmal im Pokal: eine Weißherbst Auslese von 2015 mit 101 Grad Oechsle.

Vorstand Karl Megerle fasste in kurzen Worten das vergangene Jahr zusammen. "Dank der hohen Weinqualität und der guten Nachfrage nach Hagnauer Wein konnten wir unseren Mitgliedern steigende Umsatzerlöse vorstellen", gab er den Gästen bekannt und weckte auch für das laufende Jahr Hoffnungen. Denn trotz der Herausforderungen "wie zum Beispiel Frost, Nässe, Hagel" wurde "uns ein guter Herbst beschert, mit ausreichender Menge um die leeren Fässer zu füllen, und mit hohen Qualitäten um den Gaumen zu erfreuen."

Stolz machten ihn die vielen Auszeichnungen, zum Beispiel der Ehrenpreis für den Bereich Bodensee, den Hagnau jetzt zum 14. Mal in Folge erringen konnte, oder dass Hagnau jetzt "unter den Top Ten der deutschen Sekthersteller" ist. Selbst die deutsche Polit-Prominenz inklusive Kanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsident Winfried Kretschmann konnte man bei der "Stallwächterparty" in der Landesvertretung vom "Hagnauer" begeistern. Schließlich gab er bekannt, dass bei den turnusmäßigen Wahlen sein Stellvertreter Hermann Dimmeler und die Aufsichtsräte Klaus Eberle und Albert Staneker in ihren Ämtern bestätigt wurden. "Mit diesen Ehrenämtern ist nicht nur der zeitliche Aufwand, sondern auch eine große Menge Verantwortung verbunden", bedankte er sich bei den dreien.

Geschäftsführer Tobias Keck hatte Geschenke für die "gekrönten" Häupter: Stephanie Staneker und ihre Vorgängerin Teresa Matzat bekamen jeweils eine 3-D-gedruckte Puppe von sich selbst, Magdalena Malin erhielt eine hochwertige Karaffe. "Danke für die herzliche Aufnahme auch durch die Nachbargemeinden", erwiderte Malin. "Das macht mich stolz."

Statistik-Fan Volker Frede verwies in seiner Ansprache darauf, dass der Winzertrunk vor genau 111 Jahren ins Leben gerufen wurde, "eine Schnapszahl – oder sollte ich hier besser sagen: eine Weinzahl", und erinnerte an den Stifter des Pokals Pfarrer Heinrich Hansjakob, dessen 100. Todestag im letzten Jahr gedacht wurde. Erneut stellte Frede die Frage, wo Hagnau wohl ohne Hansjakob stände, und gab auch gleich einige erschreckende Antworten, etwa die Vision, Hagnau könne "Teilort einer Nachbargemeinde" sein: "Nicht auszudenken!"

Pfarrer Matthias Schneider schlug den Bogen von Pfarrer Hansjakob zu Martin Luther und Papst Franziskus. Von allen dreien sei bekannt, dass sie Weinliebhaber seien. Aber die Parallelen zwischen Hansjakob und Luther gingen weiter und zeigten sich unter anderem in ihren jeweils gebrochenen Verhältnissen zur Obrigkeit.

Der Höhepunkt des Abends ist jeweils der Umtrunk aus dem von Hansjakob 1906 zum 25-jährigen Bestehen des Winzervereins gestifteten Silberpokal. Pfarrer, Bürgermeister, Winzer und danach alle Gäste dürfen diesen besonderen Wein genießen und sich beim anschließenden Essen und der Musik der Musikapelle Hagnau sowie der Tanzkapelle Schadow vergnügen.