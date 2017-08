Hagnau Gül Kurtulus über ihre Buchprojekte: "Die Ideen gehen mir nie aus"

Gül Kurtulus bringt seit vielen Jahren Kinderbücher heraus und widmet sich darin vor allem dem Umweltschutz. Die Bücher sind insbesondere in Grundschulen gefragt.

Es begann mit einer Schwangerschaft. Und als das Kind zur Welt kam, war auch die Idee geboren: "Als ich vor 17 Jahren schwanger wurde, dachte ich: Ich muss auch was für meine Nachwelt tun", erzählt die Verlegerin, Autorin und Marketingfachfrau Gül Kurtulus. Die Umwelt lag ihr schon immer am Herzen und als sie ein Kind erwartete noch mehr. "Ich komme aus der Türkei und bin in Deutschland aufgewachsen", erzählt sie. "In die Ferien fuhren wir immer in die Türkei, 3000 Kilometer, und ich rebellierte ab der deutschen Grenze, weil ich nicht auf die schmutzigen Toiletten wollte." Am Urlaubsort angekommen wurde es nicht besser: "In der Adria schwammen Plastiktüten um meine Beine."

Der Umweltschutz blieb wichtig für Gül Kurtulus und als sie schwanger wurde, kam der Wunsch auf, das Bewusstsein der Kinder für die Bedeutung der Umwelt zu stärken. Sie malte, schrieb eine Geschichte, gründete einen Verlag, verlegte ihr erstes Buch und ging "in hochschwangerem Zustand", wie sie sagt, auf die Frankfurter Buchmesse. "Ich habe alle Buchhandlungen in Frankfurt und der Umgebung eingeladen und die kamen alle." Mitten auf der Buchmesse ereilten Gül Kurtulus die Wehen. "Ich dachte dann: Kind, du darfst jetzt noch nicht kommen, denn am nächsten Tag hatte ich einen Termin mit Libri, einem ganz wichtigen Großhändler." Brav ließ das Baby sich dann auch tatsächlich noch ein bisschen Zeit.

Geschichten über die vier Elemente und ihre Kinder

Seither ist Gül Kurtulus Verlegerin. Sie schreibt und malt vor allem über die vier Elemente und ihre Kinder: Die Kinder des Wassers tragen in ihren Geschichten den hübschen Namen Plitsch und Platsch, Knolle ist der Sohn der Erde, Flämmchen die Tochter der Sonne und Windi die von Vater Luft. "Mutter Sonne erzählt den Kindern gerne darüber, wie es war, als noch alles in Ordnung war, berichtet, dass die Menschen ihr zu Ehren Feste feierten und dass man sie mochte", beschreibt Gül Kurtulus. Sie erzähle auch über den heutigen Zustand, die Abgase und die Ozonschicht. Vater Wasser berichtet davon, dass seine Flüsse und Seen früher so sauber waren, dass man aus ihnen trinken konnte. "Er ist nah am Wasser gebaut und weint viel", sagt Gül Kurtulus. "Und Vater Luft ist von den Abgasen der Autos ganz krank geworden und muss ständig husten, früher konnte er tief Luft holen und die Pusteblumen pusten, aber heute, Pustekuchen hat er kaum noch Luft."

Und Mutter Erde erzählt ihrem Knolle gern von den Zeiten, als die Kinder noch ihre Schuhe auszogen und barfuß auf der Erde liefen. Knolles Mama ist traurig, "weil jetzt alles mit stinkendem Teer verschlossen ist", Knolle beschließt, aktiv zu werden. "Er versammelt die Elementekinder um sich und dann entsteht der Gedanke: Die Menschen haben doch auch Kinder, die werden uns helfen." Gemeinsam mit den Erdenkindern setzen sich die Kinder der Elemente nun also für den Umweltschutz ein. Diese Geschichte setzt sich über viele Bände fort, es gibt sie auf Deutsch, Englisch, Türkisch und Russisch, auch Hörspiele und Musicals hat Gül Kurtulus inzwischen herausgebracht.

Außerdem hat die Verlegerin jüngst ein Bastelbuch und ein Arbeitshandbuch für Pädagogen herausgebracht. "Es gibt einfach unendlich viel, was man damit machen kann und die Kinder identifizieren sich sehr damit."

Aus der einstigen Idee wurde längst ein Konzept, mit dem Gül Kurtulus vor allem die Grundschulen anspricht. "Es gibt auch ein digitales Drehbuch, in dem auch die Bühnenbilder und die Lieder als Playback enthalten sind, ebenso wie Schnittmuster für Kostüme." Die neueste Überlegung: Sich ans Fernsehen zu wenden und eine Zeichentrickserie ins Leben zu rufen. "Die Ideen gehen mir nie aus", sagt Gül Kurtulus.



Zur Person

Gül Kurtulus ist vor zwei Jahren nach Hagnau gezogen: Ihr Bruder hatte seinen Wohnsitz hierher verlegt, Gül Kurtulus stellte bei einem Besuch fest, wie schön es am Bodensee ist und zog mit ihrer Tochter hinterher. Vor 17 Jahren gründete sie ihren Verlag und bringt seither Kinderbücher heraus, die sich vor allem dem Thema Umweltschutz widmen. Dafür kooperiert sie mit zahlreichen Schulen.

Informationen unter: www.kurtulus-friends.de