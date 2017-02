Hagnau Gemeinderat legt Gehalt des Schultes fest

"Dann bekomme ich jetzt für meine Arbeit auch Geld", witzelte Bürgermeister Volker Frede, nachdem ihn der Gemeinderat einstimmig in die Besoldungsgruppe A 15 eingewiesen hatte.

Doch bedauern muss ihn niemand: Selbstverständlich bekam Frede bereits in den vergangenen 14 Monaten Bezüge. Neu ist jetzt nur, dass diese Einweisung öffentlich geschehen ist. Der Rat hatte angenommen, dass dies eine Personalentscheidung und deshalb nichtöffentlich zu verhandeln sei. Da aber die Einweisung rein nach objektiven Kriterien des Amtes erfolgen muss, subjektive Kriterien des Amtsträgers also keine Rolle spielen, ist die Entscheidung öffentlich zu treffen.



Zu den objektiven Kriterien, die das Amt in Hagnau über gleich große Gemeinden heben, gehören das Kinderhaus, die Grundschule, der Eigenbetrieb Abwasser, die Hagnauer Gemeindewerke und der starke Tourismus, die alle nicht nur viele Mitarbeiter erfordern, sondern auch für über 300 Veranstaltungen im Jahr sorgen. "Die Bewertung der objektiven Kriterien ergibt, dass hinsichtlich Umfang, Vielseitigkeit, Anforderungen und Schwierigkeitsgrad des Amtes besondere Anforderungen gestellt werden, die mit einer durchschnittlichen Gemeinde entsprechender Größenordnung nicht vergleichbar sind", heißt es denn auch in der Begründung für die hohe Besoldungsgruppe. Alle vorher getroffenen Einweisungen sind hinfällig.