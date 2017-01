vor 19 Stunden Petra Hofmann Hagnau Gekonnt, charmant, beschwingt

Das Jahr neigte sich dem Ende zu und das Silvesterkonzert in Hagnau gehört fest dazu. Die Stars des Abends waren in diesem Jahr im Reinhard-Sebstian-Zimmermann-Saal des Rathauses die Sopranistin Michiko Watanabe und die Pianistin Keiko Hattori. Beide kommen aus Japan, wohnen nun in Salzburg und überzeugen schon seit vielen Jahren durch ihre herausragenden musikalischen Fähigkeiten.

SÜDKURIER Schön, dass Ihnen SÜDKURIER Online gefällt. Unser Dankeschön für Ihre Treue Ihr 5 €-Gutschein für den SÜDKURIER Onlineshop* DANKE2016 Jetzt weiterlesen Direkt zum Shop Ich möchte gleich Digital-Abonnent werden *Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.