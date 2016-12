Hagnau Frenkenbacher Kapelle im Kerzenlicht

Vom ersten Weinachtsfeiertag bis Dreikönig gibt es bei der Frenkenbacher Weihnacht wieder täglich Musik, Literatur und Besinnung.

Im Ortsteil Frenkenbach steht die romanische Kapelle St. Oswald und St. Otmar. Die aus Feldsteinen errichtete Kirche wird im Volksmund „Frenkenbacher Münster“ genannt, erfährt man auf der Homepage der Gemeinde Hagnau, und dass das Kleinod wohl im 12. Jahrhundert als Wehrkirche erbaut wurde. Zum siebten Mal lädt das Katholische Bildungswerk Immenstaad-Hagnau in der Seelsorgeeinheit Meersburg nun an diesen ganz besonderen Ort zur „Frenkenbacher Weihnacht“, zu Meditation und Inspiration ein.

„Warm müssen sich die Besucher und die Darbietenden anziehen, denn in dem Kirchlein gibt es keinen Strom, kein künstliches Licht und keine Heizung“, schreibt Monika Baur vom Bildungswerk in ihrer Ankündigung. „Viele Kerzen erleuchten den einfachen romanischen Raum, sorgen trotz Kälte für eine wohltuende Atmosphäre und die Spiegelhalter-Krippe rückt ganz in den Vordergrund.“ Die fast realgroßen handgeschnitzten Lindenholzfiguren der Krippe, geschaffen vom Freiburger Bildhauer Edgar Spiegelhalter, umgeben von frischen Tannen, füllen den Altarraum. Die Krippe hat die Pfarrei Hagnau 2012 erworben, zuvor hatte sie schon viele Jahre als Leihgabe zahlreiche Besucher nach Frenkenbach gelockt.

Wie in den vergangenen Jahren findet vom 25. Dezember bis einschließlich dem 6. Januar, außer an Silvester immer von 16.30 bis etwa 17.45 Uhr ein Programm statt. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Die Kapelle ist tagsüber täglich geöffnet.

Hier das Programm bis zum Jahresende: Am 25. Dezember gibt es eine feierliche Vesper mit dem Pater Klaus Walter SAC (von lateinisch „Societas Apostolatus Catholici“ für den Pallotinerorden). Am 26. Dezember gibt es die „Heilige Nacht“ von Ludwig Thoma mit Pater Konrad Schultis SAC, begleitet von Gerda Dilger an der Zither. Zum 27. Dezember merkt Monika Baur an: „Kurzfristig musste aufgrund einer Erkrankung Literatur und Musik zu Weihnachten mit dem Ensemble Seeharmonie, neu besetzt werden. Brigitte Rösler hat spontan zugesagt. Sie wird mit den Besuchern Weihnachtslieder anstimmen, und wird mit Gitarre begleitet, Texte werden ausgegeben.“ Am 28. Dezember heißt es „Fasse Mut und hab Vertrauen“ mit dem Zeppelin Ensemble. Am 29. Dezember lautet das Motto „In d’Nacht nei losa ond em Schtern folga“ mit Franz Wohlfahrt und „Einharter Dreig’sang & Stubenmusik Cantilena“. Am 30. Dezember gibt es Gedichte und Geschichten zwischen den Jahren unter dem Leitgedanken „Was die Welt im Innersten zusammenhält“ mit der aus Überlingen stammenden Schauspielerin Barbara Stoll.