Hagnau Frauenfasnet Hagnau: Auftritte sorgen für viel Gelächter

Nach einem Jahr Pause fand wieder die Frauenfasnet im Pfarrheim statt.

Hagnau (up) Eigentlich sind Männer unerwünscht, wenn der Hagnauer Frauentreff zur Frauenfasnet ins Pfarrheim einlädt. Doch diesmal standen zwei Männer im Mittelpunkt und ernteten für ihre Beiträge den größten Applaus: Bürgermeister Volker Frede, der gemeinsam mit seiner Frau Mäggi verbreitete Vorurteile über die Geschlechter zum Besten gab, indem sie sich abwechselnd fragten "Warum man einen Mann beneiden könnte" und "Warum es schön ist, eine Frau zu sein", traten kurz vor der Pause auf.

Pfarrer Matthias Schneider durfte direkt nach der Pause auf die Bühne und erzählte die vermutlich nicht ganz wahre Anekdote über einen Bohnenesser, der die Folgen seiner Mahlzeit erst während der Messe spürte und seine ganze Umgebung schmerzlich daran teilhaben ließ. Und noch ein dritter Mann stand im Mittelpunkt und ist quasi eine Institution auch bei den Frauen: Werner Hiestand sorgte mit seiner Harmonika für die Umrahmung des ansonsten von Frauen gestalteten Abends.

Nicht ganz so viele Auftritte wie vor zwei Jahren (2016 war die Frauenfasnet ausgefallen), nicht ganz so viele Akteurinnen, aber dennoch ein buntes Programm: So könnte man den Abend überschreiben. Die Sonnenbühlfrauen machten sich Gedanken über das Älterwerden und sangen zur Melodie von "Marmor, Stein und Eisen bricht" das Lied "Weine nicht, wenn Du älter wirst.

" Auch "Hanne und Albert" (Gabi Thieme und Gisela Minne) sind nicht mehr ganz taufrisch; doch Hanne möchte so gerne noch einmal das tun, "was wir früher immer gemacht haben". Hedi Meichle machte sich auf die Suche nach einem "Heißen Hösle", weil sie doch immer so ein kaltes Fidle hätte. Doch auch in den besten Boutiquen findet sie nicht, was sie will. Schließlich machte sich der Frauentreff Gedanken über die Mehrfachverwertung von Müllsäcken. Nach der Pause versuchte die Mutter (Reinhilde Ainser) ihrem spielenden Sohn Kevin dessen vulgären Wortschatz auszutreiben. Gabi Megerle und Hedi Meichle tratschten, während sie an der B 31 den Verkehr zählten, und alle Frauen gemeinsam ließen in der "Hutparade" bekannte Hits wieder aufleben.

