Das Adventskonzert der Musik­kapelle Hagnau im Gwandhaus führt quer durch die Alte Welt.

Beim alljährlichen glanzvollen Adventskonzert der Musikkapelle Hagnau am kommenden Sonntag, 11. Dezember, 18 Uhr, im „Gwandhaus“ erwartet die Zuhörer dieses Mal ein bunter Melodienstrauß quer durch die Alte Welt, von Deutschland nach Spanien, Portugal, Österreich, Skandinavien und durch andere Länder. „Unser Konzert soll die Zuhörer mitnehmen auf eine Reise durch Europa im Wandel der Zeit“, erläutert Dirigent Dominik Merk das Programm des zweiten Adventkonzerts unter seiner Leitung – 2014 hatte Thomas Urnauer letztmals dirigiert.

Das Programm, das Merk mit seinen 63 Musikerinnen und Musikern einstudiert hat, soll für jeden Geschmack etwas bieten. Für den Marschliebhaber wie für den Klassik-Fan. Filmmusik und Musical-Melodien werden ebenso präsentiert wie vorweihnachtliche Klänge. Seit Anfang Oktober bereitet sich die Kapelle intensiv vor. Höhepunkt dabei war das Lehrkonzert mit dem Dirigenten des Landesblasorchesters Baden-Württemberg, Björn Bus, am 13. November. Das einstudierte Stück „Festa Paesana“ von Jacob de Haan entführt zu einem niederländischen Dorffest. Rossinis Ouvertüre aus dem Barbier von Sevilla wird zu hören sein, ebenso die Titelmelodie aus „1492 – Die Eroberung des Paradieses“ und es geht mit dem Musical „Les Misérables“ ins Frankreich des 19. Jahrhunderts, bevor der Heimat mit dem Marsch „Großherzog Friedrich von Baden“ die Reverenz erwiesen wird. Bei „Celtic Flutes“ lassen Uli Gotterbarm und Simone Dimmeler mit Ihren Querflöten das Leben in einem keltischen Dorf lebendig werden. Am Ende gibt es einen Leckerbissen: Österreich zur Zeit der K.u.K.-Monarchie. Aus dem Musical „Elisabeth“ stammt die Partie „Ich gehör‘ nur mir“, die Anuschka Schoepe singen wird. Dirigent Merk: „Gänsehaut garantiert!“

Einlass ins Gwandhaus ist ab 17 Uhr. Für die Bewirtung zu Beginn und in der Pause sorgt der Fanfarenzug Hagnau, es gibt warme und kalte Vespergerichte. Der Eintritt beträgt 8 Euro an der Abendkasse.

Informationen unter: www.musikkapelle-hagnau.de