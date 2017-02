Hagnau "Eulenspiele" bieten beste Fasnachts-Unterhaltung

Knapp vier Stunden beste Unterhaltung und danach Barbetrieb, "bis der Letzte geht": So präsentierten sich die Eulenspiele im Hagnauer Gwandhaus. Peter Losch moderierte ein Programm, das im altbekannten Rahmen auch viele neue Gesichter präsentierte.

Den Auftakt beider Programmteile machten jeweils die Gardemädchen – einmal in Uniform und ganz traditionell mit dem Gardemarsch, einmal in Glitzerkleidchen mit einem von Bettina Pfeffer einstudierten modernen Tanz. Für beide Auftritte bekamen sie viel Applaus und durften ihren Showtanz als Zugabe gleich ein zweites Mal vorführen. Ebenso traditionell ist der Auftritt des Fanfarenzuges rund um Tambour Thilo Brändle direkt vor der Pause. Ebenfalls ein reiner Show-Teil war der Beitrag der Wimmler mit ihrem "Happy Feet". Lauter als bunte Gesichter gekleidete Füße führten den amüsierten Zuschauern einen Lufttanz vor.

Altbekanntes und Neues gab es bei den Wortbeiträgen. Gleich nach dem Gardemarsch zog Feuerwehrmann Willy Melzig ein Resümee des vergangenen Jahres und streifte dabei die große und die kleine Welt. Diesmal begann er mit Donald Trump, ging über die Bundespolitik mit Kanzlerin Merkel und Verkehrsminister Dobrindt und die Landespolitik bis hin zu den Vorkommnissen in Hagnau. Aus dem zur Vogelplattform umgewidmetem Sprungturm machte er eine "Vögelplattform" – schließlich sei da ja nicht nur ein Vogel drauf – und die Hoffnung des Bürgermeisters, er könne die neue B 31 noch einweihen, verwarf er mit den Worten "Glauben Sie, dass sie vier oder fünf Amtszeiten haben?"

Trotz ihres jungen Alters sind die "Lausbuben am See" bereits eine Institution. Mit ihren bei den Narren, der Musik und dem FZ engagierten Eltern haben sie genug Insiderwissen, um ihre allgemeinen Schülerwitze auch mit Details aus dem Familienleben zu würzen. Etwa bei der Frage, was denn der Storch mache, nachdem er die Babys gebracht habe: "Er legt sich aufs Sofa, trinkt ein Bier, rülpst und pupst."

Zwei Nummern wurden aus der Frauenfasnacht herübergeholt auf die "große Bühne". Zuerst die noch einmal ausgefeilte Unterhaltung zwischen Volker Frede und seiner Frau Mäggi, was denn nun der Unterschied zwischen Mann und Frau sei. Beispiele: "Er kann allein auf die Toilette gehen." "Sie braucht nicht zu befürchten, dass ihr Kind nicht von ihr ist." Und die Verkehrszähler Hedi Meichle und Gabi Megerle wollten nicht nur ein "Hagnauer Abo-Essen als Attraktion für die Echt-Bodensee-Card" anregen, sondern beschwerten sich auch beim Verfasser dieser Zeilen, dass er bei der Frauenfasnacht die Männer zu stark hervorgehoben habe.

Neulinge auf der Bühne gab es auch. So kann man nur hoffen, dass Elferrat Claudius Kreml seinem erfolgreichen Erstauftritt in der Bütt viele weitere folgen lässt. Sein Vergleich eines Deutschen Handwerksmeisters mit einer polnischen Bautruppe begeisterte den Saal und ließ die Leute Tränen lachen. Ähnliches galt für den Auftritt der Schneller, bei denen vor allem Vanessa Förster als Fernsehsprecherin und Manuel Siebenhaller als Fernsehkoch glänzten. Gerade Siebenhaller hat das Zeug, in die Fußstapfen seines Vaters Paul zu treten, der wie immer den glanzvollen Abschluss bildete.

In diesem Jahr schlüpfte er in die Rolle von Architekt und Altgemeinderat Helmut Bertsch, der über die Lautsprecher die ersten Sätze sogar selbst gestaltete. Wie immer saßen die Pointen punktgenau und eröffneten neue Perspektiven. "Dem Frede ist ja auch nicht alles gelungen", überraschte er das Publikum. So sei im Juni zum Beispiel das erwartete Hochwasser ausgeblieben. "Und das Fischer- und Winzerfest war völlig verregnet. Das hat's beim Blümcke nicht gegeben." Auch seinen Lieblingswinzer Renn und die Meersburger nahm er aufs Korn, und das in nur einem Gag: "Wenn man unsern Heiner mit Jesus vergleicht: Der hat aus Wasser Wein gemacht. Gut, das ist nichts Besonderes, das machen die Meersburger auch. Aber der Heiner, der ist schon zwei Stufen weiter. Der macht aus ganz normalen Trauben den schönsten Ökowein." Zur ungeliebten Echt-Bodensee-Card bemerkt er: "Wo haben die ihre Intelligenz, wenn schon die begriffsstutzigen Meersburger merken, dass da was nicht stimmt." Und das Jubiläum des HGV "wäre so ein schöner Abend gewesen, wenn der Heinz Frey in Meersburg geblieben wäre".

Akteure

Auf der Bühne standen, sangen und tanzten Moderator Peter Losch und Narrenvater Frank Hiestand, die elf Gardemädels, Feuerwehrmann Willy Melzig mit Uli Gotterbarm, Volker und Mäggi Frede, die Lausbuben Julian und Lukas Hiller und Magnus Leiss nebst ihren Müttern Renate und Elisabeth, der "Deutsche Handwerksmeister" Claudius Kreml, der Fanfarenzug Hagnau unter Leitung von Thilo Brändle, Hedi Meichle und Gabi Megerle als Verkehrszähler, die Füße und Hände der Wimmler in "Happy Feet", als zappender Schneller Andreas Werner, der im TV die Moderatoren Vanessa Förster, Philipp Heck und Alexander Hiestand sowie Fernsehkoch Manuel Siebenhaller bewundern konnte, und zu guter Letzt Paul Siebenhaller als Helmut Bertsch mit Unterstützung seiner "Hofsänger" Frank "Heiner" Bachleitner und Peter Losch. Für die musikalischen Einlagen und Tuschs sorgte die Musikkapelle unter der Leitung von Dominik Merk, die Technik wurde von Robert Müller bedient, die Bewirtung der Besucher übernahmen die Wimmler, Eulen und andere Mitglieder des Narrenvereins.