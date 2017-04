Hagnau Erstes Hagnauer Kinderkonzert ist ein voller Erfolg

Mozarts Leben und Wirken wird den Schülern in einer lebendigen Musikstunde vorgestellt.

Hagnau – Das erste Kinderkonzert im Hagnauer Rathaus kam bei den Kindern gut an. Im Reinhard-Sebastian-Zimmermann-Saal lauschten rund 100 Kinder sehr ruhig dem extra für sie veranstalteten Konzert. Die jungen Besucher kamen von der Grundschule Hagnau/Stetten. Auch eine kleine Gruppe der Bodenseeschule Friedrichshafen, begleitet von Maggi Frede, Ehefrau des Hagnauer Bürgermeisters, war dabei.

Dirigent Georg Mais, künstlerischer Leiter der Hagnauer Konzerte sowie Vorsitzender der Südwestdeutschen Mozartgesellschaft, und Bürgermeister Volker Frede entwickelten im vergangenen Jahr die Idee für diese eher ungewöhnlichen Konzerte. Man wolle mal etwas anderes machen. "Mir liegen Familien und Kinder sehr am Herzen", erklärte Frede. Gemeinsam mit Mais, der schon häufiger ähnliche "Konzertbesprechungen" im etwas anderen Rahmen hauptsächlich mit Erwachsenen gemacht hat, entwickelte er das Konzept der Kinderkonzerte. Zusammen mit den beiden Musikern Roland Baldini, Professor an der Musikhochschule Leipzig, und Immo Schaar, Mitglied des berühmten Gewandhausorchesters Leipzig, gab der Dirigent eine lebendige und unterhaltsame Musikstunde.

Die Grundschüler wurden im Rahmen ihres Unterrichts auf das Konzert und die Lebensgeschichte Mozarts vorbeireitet. Spielerisch mit dem Anfertigen von Scherenschnitten oder durch Ausmalbilder erfuhren sie vom Leben und Werk Wolfgang Amadeus Mozarts. Vieles hatten sie sich dabei gemerkt. Mais erfragte, was die Junioren denn so von Mozart wüssten und immer wieder gingen zahlreiche Hände in die Höhe. Zuerst wollte er wissen, wer denn sechs Jahre alt ist, um den Vergleich zu Mozart zu ziehen, der bekanntlich in diesem Alter sein erstes Konzert spielte. Mit "Zauberflöte", "Die Entführung aus dem Serail" und "Kleine Nachtmusik" antworten sie auf die Frage nach Mozarts Werken. Auch das Geburtsjahr 1746 konnten die Kinder richtig angeben. Lebendig schilderte Mais das harte, unbequeme Leben des jungen Wolfgang Amadeus auf den langen Reisen mit der Kutsche und beschrieb ihn als "Star". Warum als Star? "Weil seine Lieder so schön waren", die Antwort der Schüler. Durch die Fragen von Georg Mais fanden die Kinder heraus, dass die Qualität Mozarts darin bestand, Stimmungslagen musikalisch so gut auszudrücken. Nach dem ersten eher "fröhlichen" Stück wurde dann zur Erläuterung ein trauriger Satz von den beiden Streichern gespielt. Die Titel der gespielten Werke wurden bei dem Konzert nicht genannt, die Kinder sollten die Musik einfach nur hören und empfinden.

Doch die Schüler kannten sich nicht nur bei Mozart aus. Auch die Instrumente, die die beiden Musiker zur Ansicht hochhielten, konnten sie als Geige und Bratsche identifizieren. Sogar den Unterschied, dass die Bratsche etwas tiefer spiele, konnte ein Schüler erläutern. Schaar, der sich neben der Musik auch mit Geigenbau beschäftigte, erklärte den Kindern, welche Hölzer man zur Fertigung eines Instruments nutze, dass neben Fichte und Ahorn auch knochenhartes, afrikanisches Ebenholz Verwendung fände und dass die Geigenbauer vor Jahrhunderten schon so gut gewesen seien, dass man es heute nicht verbessern könne.

Laut rufend forderten die Schüler eine Zugabe ein, bevor sie den Musikern ein Geschenk übergeben durften.