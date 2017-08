Hagnau Erste Dorfwanderung mit Volker Frede

Neuer Schultes führt Bürger entlang des Hagnauer Seelaufs. Die von seinem Vorgänger etablierte Dorfwanderung dient vor allem dem gegenseitigen Kennenlernen.

Hagnau (up) Jedes Jahr nach Abschluss der Tourismus-Saison gehen die Hagnauer auf Dorf-Wanderschaft. Bürgermeister Volker Frede hatte wieder einmal den richtigen Riecher: Der neue Dorfschultes hatte den Start in diesem Jahr auf 13.30 Uhr schieben lassen und damit genau das regenfreie Zeitfenster erwischt. Wenige Minuten zuvor hatte es noch getröpfelt. So kamen letztlich zwar weniger Mitwanderer als in den Vorjahren, aber mehr als erwartet.

Auf dem Rathausplatz verriet Frede, für den die Dorfwanderung eine Premiere war, die Strecke und verwies dabei auf die Markierungen auf dem Boden: Die Wanderung verlief exakt auf der kurzen Strecke des Hagnauer Seelaufes, der 2016 zum ersten Mal stattgefunden hatte.

Guten Mutes machten sich knapp 50 Bürgerinnen und Bürger auf den Weg. Von sechs bis über 80 Jahre, Männer und Frauen, in Hagnau Geborene und erst im Mai 2016 Hergezogene trotteten zum Westende des Dorfes, unter der B31 durch und aufwärts zwischen kahlen Reben hoch zur Wilhelmshöhe, immer den stimmungsvollen, herbstlichen See im Rücken mit durch die Wolken erzeugten, herrlichen Lichteffekten. Oben an der Weggabelung gab es dann eine kleine Rast, eben dort, wo auch die Läufer zum ersten Mal "nachtanken" konnten. Dabei konnten alle ihre Sangeskünste erproben, als man gemeinsam dem Geburtstagskind, Alt-Gemeinderat Bernd Heim, ein Ständchen brachte.

Volker Frede erläuterte nicht nur den vergangenen Seelauf, sondern auch die Planung für den nächsten: Der soll neben den 5- und 10-km-Strecken um einen Halbmarathon (21,1 km) erweitert werden. Das schwerste Stück war geschafft: Jetzt ging es abwärts Richtung Harlachen und am See entlang zurück zum Uferpark, wo die Mannschaft des "Stadtwerks am See" im Torkel bereits mit Würsten, Kaffee und Kuchen und einem Punsch wartete, um die Teilnehmer zu stärken. Der Hock ist immer Gelegenheit, die Gespräche fortzusetzen, und vor allem für Neubürger, die neu geschlossenen Kontakte zu festigen. Denn das Kennenlernen ist das eigentliche Motto dieser Veranstaltung.