Hagnau Ein Jahr voller Premieren für Hagnaus Bürgermeister Volker Frede

Volker Frede hat Masterplan für 2030 im Visier. Neuer Bürgermeister ist im Dorf angekommen.

Sichtlich beeindruckt ist Hagnaus Bürgermeister Volker Frede noch heute von seiner Amtsenthebung am 4. Februar, dem Schmotzige Dunschtig. "Besonders, da mir die hiesigen Fastnachtsbräuche nicht geläufig waren und ich die Macht nach nur drei Tagen abgeben sollte." Denn erst am Montag war er offiziell in sein Amt eingeführt worden.

Doch er sieht für sich viel Positives in dieser Erfahrung: "Bei der Fastnacht habe ich gemerkt, wieviel Kreativität und Motivation die Mitarbeiter haben. Ihr großes Engagement hatte sich bereits bei der Amtseinführung gezeigt und dann im ganzen Jahr bewahrheitet." So auch beim Hochwasser im Juni, das zwar zum Glück ohne Schäden ausging, aber bei dem Mitarbeiter und Bürger bei den Vorkehrungen selbstlos geholfen hätten.

Das erste Jahr sei immer ein ganz besonderes, betont er. "Das ist ein Jahr voller Premieren, weil man alles zum ersten Mal macht." In seiner neuen Aufgabe sieht er drei Hauptelemente: den Vorsitz im Gemeinderat, die repräsentative Funktion und die Funktion des Chefs der Verwaltung. "Die Zusammenarbeit im Gemeinderat entscheidet darüber, ob sich ein Ort entwickeln kann. Bei uns wird viel diskutiert. Doch letztlich haben wir alle einen Blick: den auf Hagnau. Deshalb sind wir im Ergebnis dann oft einig. Ich empfinde die Arbeit im Rat als sehr angenehm. Wir haben keine großen Grundsatzdiskussionen, sondern arbeiten sachorientiert. Wir haben auch eine gute Mischung an Kompetenzen der Räte, das ergänzt sich richtig gut."

Die repräsentative Funktion zeige sich an den vielen Veranstaltungen, die 2016 "alle gut gelaufen" sind. "Die Mitarbeiter der Gemeinde und die Vereine arbeiten sehr professionell, die machen das richtig gut. Das ist für Hagnau wichtig. Wir haben immer eine gute Resonanz auf unseren Ort und damit einen Image-Gewinn." Als Beispiel nennt er das Fischer- und Winzerfest, das trotz des regnerischen Wetters ein Erfolg war. "Alle anderen Feste hatten ja auch noch Wetterglück."

Bedeutsam sei für ihn die Verwaltung. "Die Mitarbeiter sind das Wichtigste, was wir haben, egal, ob sie auf dem Rathaus, im Bauhof, dem Service, dem Kinderhaus oder der Tourist-Info arbeiten. Wir hatten uns nach wenigen Wochen zusammengerauft ohne je raufen zu müssen. Wir arbeiten bei allen Gelegenheiten gut zusammen. Wir sind vor allem Dienstleister. Die Menschen stehen im Mittelpunkt. Da ist es wichtig, dass das passt." Als Beispiel nennt er den Hagnauer Seelauf: "So eine Veranstaltung aus dem Nichts hervorzubringen, das ist schon grandios. Im Februar habe ich das zum ersten Mal angesprochen. Dann im Mai eine solche Veranstaltung so reibungslos auf die Beine zu stellen, das ist einfach toll."

Neu war für ihn die Vielfalt an Aufgaben eines Dorfbürgermeisters. "Theoretisch war mir ja vorher klar, was es alles gibt. Aber was wirklich alles auf einen Bürgermeister zukommt, hat mich schon überrascht, von A wie Abwasser bis Z wie Zweitwohnungssteuer. In so einem Dorf kommt auch alles im Rathaus an, egal ob eine kaputte Lampe oder ein so großes politisches Thema wie die B31. Das ist eine große Themenbandbreite."

Dabei sind fast alle Themen von 2016 auch die zukünftigen. Zum Beispiel die Echt-Bodensee-Card (EBC). "Die war 2016 ein großes Thema, in das viel Energie geflossen ist. Zu Beginn der Diskussion hatten wir eigentlich einen guten Kompromiss: Wir sahen das Projekt als Versuch. Erst als das nicht klappte, kam Widerstand auf. Die Lösung für Hagnau sieht jetzt so aus: Wenn genügend Fakten und Erfahrungen aus anderen Gemeinden vorliegen, werden wir im Tourismusverein von allen Mitgliedern entscheiden lassen. Bisher ist die Einführung zu schleppend, als dass wir sofort entscheiden könnten."

Wichtig ist auch das Thema Breitband. "Mit dem hatte ich ursprünglich gar nicht gerechnet. Wir sind durch die Telekom eigentlich gut ausgestattet. Aber je nach Lage im Ort ist die Bandbreite zu gering. Das trifft vor allem auch auf das Gewerbegebiet zu. Da zahlt sich aus, dass wir vorsorglich Leerrohre verlegt haben. So können wir jetzt relativ günstig Glasfaserkabel verlegen."

Ein weiteres Thema sind die begrenzten Gewerbeflächen. "Unsere Unternehmer sind an der Kapazitätsgrenze. Wir haben einen großen Bedarf an neuen Flächen und hoffen, dass wir die Genehmigung der bereits vor Jahren neu ausgewiesenen Flächen so schnell wie möglich bekommen. Ich bin mit allen Firmen im Gespräch, welchen Bedarf sie haben. Es geht dabei nur um die Erweiterung bereits angesiedelter Betriebe, nicht um Neuansiedlungen."

Auch der erfolgreiche Hagnauer Seelauf erlebt eine Neuauflage – allerdings mit einigen kleinen Änderungen. Der Termin hat sich um sieben Wochen nach hinten auf den 24. Juni verschoben. "Vermutlich wird der Termin auch künftig in dieser Zeit bleiben. Wir haben uns 2017 mit zwei anderen Läufen zum "See3 Lauf-Cup" zusammengetan und schließen terminlich die Lücke zwischen unseren Partnern in Fischbach (April) und Kressbronn (September). Die dritte Neuerung wird eine Halbmarathonstrecke sein, die wir zusätzlich für Läufer anbieten. Die 10-Kilometer- und 5-Kilometer-Strecken bleiben für Läufer und Nordic-Walker im Programm. Unter allen Teilnehmern aller drei Wettbewerbe werden Preise verlost. Die besten Läufer aller drei Halbmarathons erhalten zusätzliche Preise." Besonders freut sich der Hobbyläufer darüber, dass schon jetzt wieder viele Helfer bereit stehen. "Viele Vereine und ehrenamtliche Unterstützer helfen uns, unter anderem der gesamte Fanfarenzug."

Neben dem Sport liegt ihm die Musik am Herzen. Dank alter Kontakte nach Stuttgart gelang ihm die Einladung des Landesblasorchesters, das nicht nur mit einem eigenen Konzert beeindruckte, sondern dessen Dirigent Björn Bus in einem Lehrkonzert der Hagnauer Musikkapelle neue Impulse gab. "Das ist sicher eine Sache, die wir wieder machen werden", freut sich Frede über die gute Resonanz. Mit Sonderauftritten der Musikkapelle in der Kirche und am Rathaus wurde auch der 100. Todestag von Heinrich Hansjakob gefeiert. "Wo wäre Hagnau jetzt, wenn er nicht hier gewesen wäre?", gab Frede sich und den Festbesuchern zu bedenken.

Einige feststehende Investitionen könne man dem Haushalt entnehmen. "Der Rosenweg wird saniert, der Fluchtweg von der Gwandhausempore muss endlich gebaut werden, damit wir die wieder nutzen können, ein Zimmer für unseren künftigen Lehrling wird eingerichtet. Das sind alles überschaubare Ausgaben. Meine Grunddevise lautet: In Jahren, in denen nichts Besonderes ansteht, greifen wir weder auf die Rücklagen zu, noch nehmen wir einen Kredit auf."

Dann verweist Frede noch einmal auf seinen Wahlkampf und den dort von ihm geprägten Slogan "Hagnau 2030". "Wir beginnen 2017 mit einem Gemeindeentwicklungsprogramm, in dem alles erfasst wird, was für Hagnau in den nächsten Jahren wichtig sein wird. Da werden alle kleineren und größeren Themen in Angriff genommen: die Infrastruktur, die Nahversorgung, mögliche Wohnformen und andere Aspekte. Also alles, was in Hagnau 2030 sein könnte – sozusagen ein Masterplan für die Zukunft."

Die Hagnauer Höhepunkte im vergangenen Jahr

In seinem ersten Amtsjahr war für Bürgermeister Volker Frede fast alles neu. Trotzdem ragen auch für ihn einige Ereignisse aus dem Alltag heraus: