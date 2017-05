Hagnau Dixie-Klo am Hagnauer Ortsausgang sorgt für Knatsch im Gemeinderat

Der provisorische Abtritt am Parkplatz ärgert die Gemeinderäte

"Das kann nicht sein, gerade an dieser Stelle mit der typischen Ostansicht von Hagnau", erregte sich Gemeinderat Karl Megerle (CDU) in der vergangenen Gemeinderatssitzung.



Stein des Anstosses und Anlass einer kurzen aufgeregten Debatte war das Dixie-Klo, das seit einigen Wochen in der Parkbucht am Ortsausgang der B 31 steht. Hier parken vor allem nachts viele Lkw-Fahrer, um ihre Ruhezeiten einzuhalten. Denen und der Umwelt will man es ersparen, dass sie ihre Bedürfnisse wild in der Gegend erledigen. Die einfachste und billigste Lösung ist da ein Dixie-Klo.



"Aber nicht an dieser Stelle und offen sichtbar", fand Megerle und damit breite Zustimmung im Rat. Wie man das Dilemma lösen kann, wird die Verwaltung mit den Straßenbehörden klären.