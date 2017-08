Hagnau Die Welt im Miniaturformat: "Kleines Museum" feiert runden Geburtstag

Vor 30 Jahren eröffnete das "Kleine Museum" ihre Pforten. Gezeigt werden mehr als 70 Puppenstuben und Kaufläden. Ein Tuchladen ist der neueste Stolz von Gerda Rößler.

"Ich habe mir sagen lassen, 30 Jahre seien eigentlich kein Jubiläum", eröffnete Gerda Rößler in ihrer Ansprache den zahlreichen Gästen, die sich in ihrem Wohnbereich tummelten. Doch eine lange Zeit sei es allemal. Und da sie nicht wisse, ob es das Museum in 20 Jahren noch gebe, feiere sie eben jetzt. Den Gästen war es recht, bot sich ihnen doch so die Möglichkeit, sich auszutauschen oder sich wieder einmal die sehr persönliche und einmalige Sammlung anzuschauen.

Vorsichtig geht es die steile Kellertreppe hinunter in das Reich der kleinen Welt der Vergangenheit. 1830, 1880, 1900: Von jeder der Puppenstuben und jedem der vielen Miniatur-Kaufläden leuchtet einem eine Jahreszahl entgegen, die das Alter der Exponate deutlich macht. Rundum an den Wänden, aber auch freistehend in der Mitte des Kellerraums stehen Vitrinen, in denen die Schätze untergebracht sind. Einen Bäckerladen gibt es ebenso wie einen Metzger, eine voll ausgestattete Küche steht nicht weit vom Hutladen. In einer Nische außerhalb der Vitrinen lebt eine Familie in einem herrschaftlichen Haus.

Das neueste Prunkstück und damit der ganze Stolz von Gerda Rößler – denn ein Sammler liebt seine jüngste Errungenschaft immer besonders – ist ein Stoffladen. Der war beim Kauf noch leer. "Die einzelnen Stoffballen habe ich großen Teils selbst gemacht", erzählt sie. Besonderen Wert legt sie auf eine zeitgerechte Ausstattung. Dabei kommt den Puppen eine besondere Rolle zu, die zeitlich und von der Größe her zum jeweiligen Exponat passen müssen und so das Personal und die Kundschaft darstellen. Oft findet sie die passenden Figuren einzeln oder in Gruppen erst Jahre nach dem Kauf des Ladens.

Unser Augenmerk gilt in diesen Wochen weihnachtlichen Themen. Und wir werden fündig: Auf einem Tisch ist neben einem Spielzeugtannenbaum in Miniatur der Nürnberger Christkindles-Markt aufgebaut, bestehend aus Buden, kleinen Figuren und sogar einer Silhouette der Frauenkirche, alles aus Zinn und handbemalt – ein Kleinod für jeden Spielzeugliebhaber. Doch wir finden noch etwas: In Augenhöhe schaut uns die Verkäuferin eines Spielwarenladens an, der weihnachtlich geschmückt ist: Schon früher hatten vor allem in der Weihnachtszeit Spielwaren Hochkonjunktur. Da gibt es eine Spiele-Sammlung, einen Nußknacker, ganze Armeen von Zinnsoldaten, Ersatzteile für Puppen und einen Hampelmann. Der Geschmack war im 19. Jahrhundert eben doch etwas anders!

Das Museum hat aber noch mehr zu bieten. Auch die Blechspielzeug-Sammlung von Wolfgang Hoffmann, dem Partner von Gerda Rößler, kann sich sehen lassen. Autos aus den 50er Jahren und früher, mit und ohne Federmotor und oft mit liebevoll gestalteter Innenausstattung lassen Männeraugen glänzen – so auch die von Bürgermeister Volker Frede. Er geriet angesichts der vielen VW-Bus-Modelle ins Schwärmen, die alle irgendwelche Funktionen aufweisen: zu öffnende Türen, umklappbare Sitze, einen kurbelbaren Abschlepphaken. Er sei selbst ein Fan sowohl der großen Originale wie auch der Modelle und habe als Kind bereits einen Spielzeug-Bulli gehabt. Er hob die Bedeutung der hier gezeigten Alltagskultur hervor, gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass das Museum noch viele Besucher erfreuen werde, und unterstrich seine Wertschätzung mit einer Gabe für die Museumskasse.

Das Museum

Das "Kleine Museum" wurde 1986 in Hagnau von Gerda und Erich Rößler gegründet und im Keller des eigenen Hauses eingerichtet. Es besteht aus Puppenstuben, Kaufläden und deren Ausstattung aus dem 19. und 20. Jahrhundert, die Gerda Rößler in jahrelanger Sammeltätigkeit zusammengetragen hatte. Wegen des beengten Raums baute Erich Rößler maßgeschneiderte Vitrinen, in denen die Exponate in drei Etagen gezeigt werden können. 2008 starb er. Ein Jahr zuvor war ein Förderverein gegründet worden, dem unter anderem Hagnaus ehemaliger Bürgermeister Simon Blümcke angehört. Gerda Rösslers neuer Partner Wolfgang Hoffmann brachte seine Blechauto-Sammlung in die Beziehung und ins kleine Museum ein, sodass jetzt auch männliche Spielzeugliebhaber auf ihre Kosten kommen. Die Sammlung ist gegen einen geringen Eintritt zugänglich. (up)

Adresse, Kontakte und Öffnungszeiten im Internet: www.puppen-und-spielzeugmuseum.de