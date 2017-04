Hagnau Der Kinder- und Jugendförderverein sucht dringend Betreuer für den Jugendtreff

Hubert Ehrlinspiel ist als Vorsitzender im Förderverein bestätigt worden. Der Verein diskutierte in seiner Hauptversammlung die Frage nach einer zeitgemäßen Jugendarbeit.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Hagnau (ygr/san) Im Schnitt besuchen vier bis acht Jugendliche ab zehn Jahren den offenen Jugendtreff. Betreut wird dieser von Timm Cebulla. Angeboten wird der Jugendtreff vom Kinder- und Jugendförderverein Hagnau. Bürgermeister Volker Frede sprach dem Verein bei der Hauptversammlung ein herzliches Dankeschön aus. Er sehe die Arbeit des Vereins als sehr wichtig an, wenn auch nur wenige Kinder den Jugendtreff besuchten, wird er in einem Pressetext zitiert. Für das Jahr 2017 wünschte er den 55 Mitgliedern Zuversicht und Kraft.

Denn dem Kinder- und Jugendförderverein, der seit 2000 existiert, stehen Monate voller Herausforderungen bevor. Die Verantwortlichen suchen dringend nach engagierten Betreuern für den Jugendtreff. Ganz wichtig seien Spaß und Zeit für die Gestaltung der offenen Jugendarbeit. Die Vergütung erfolgt steuerfrei über die Übungsleiterpauschale. Auch im Jahr 2017 werde man sich wieder an den Ferienspielen und dem Adventsmarkt sowie der Gestaltung des Obst- und Weinwanderwegsfests in Hagnau am 21. Mai beteiligen. Vorsitzender Hubert Ehrlinspiel schlug vor, den Jugendtreff einen weiteren Tag zu öffnen. Im Moment ist der Treff jeden Mittwoch von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Um den Verein besser präsentieren zu können und für mehr Transparenz zu sorgen, befindet sich laut Mitteilung zudem eine Internetseite im Aufbau.

Nach einer regen Diskussion über die Gestaltung einer zeitgemäßen Jugendarbeit hatte Bürgermeister Frede noch eine Überraschung dabei. Er überreichte dem Verein einen Scheck in Höhe von 202,80 Euro. Dieses Geld war als Spende bei Veranstaltungen gesammelt worden.

Bei den Wahlen wurde Vorsitzender Hubert Ehrlinspiel im Amt bestätigt. Zu seiner Stellvertreterin wurde Ursula Sonnenschmidt bestimmt, Felix Baur betreut weiterhin die Kasse. Janette Herbke übernimmt den Posten der Schriftführerin und Gisela Minne und Melanie Schlenker bleiben Beisitzer. Heimgart Schneider und Wiebke Bröcker sind weiterhin für die Kassenprüfung zuständig.

Wer sich vorstellen kann, als Betreuer im Jugendtreff tätig zu sein, wendet sich per E-Mail an info@kijufö-hagnau.de.