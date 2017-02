Hagnau Das Rathaus bleibt diesmal verschlossen

Bürgermeister und Verwaltung werden dieses Jahr in Hagnau im Gwandhaus abgesetzt. Die Änderung des Ablaufs finden nicht alle Hagnauer gut – schon die beiden Vorgänger von Volker Frede hatten das versucht und waren ebenso auf wenig Gegenliebe gestoßen.

"Alle Jahre wieder" heißt es normalerweise auch in der Fasnacht. Doch in Hagnau könnte man singen: "Bei jedem Bürgermeister wieder." Denn nach Roland Wersch und Simon Blümcke kam in diesem Jahr nun Volker Frede auf die Idee, das Rathaus vor den Narren verschlossen zu halten und den Rathaussturm ins Gwandhaus zu verlegen. Das brachte nicht nur die gewohnten Muster durcheinander, sondern führte zu einigen Änderungen im Ablauf, der damit insgesamt nicht so rund schien wie in den "normalen" Jahren. Genützt hat es dem Schultes nichts: Die Narren kannten keine Gnade und enthoben ihn und sein Team für sechs Tage seines Amtes.

Bei ganz unnärrischem Wetter und hohen Temperaturen traf man sich im und vorm HD-Café. Dann ging es in der gewohnten Schleife zum Rathausplatz. Doch statt zunächst die Kinder zu befreien, zog der ganze Tross sofort in den Gwandhaus-Saal, wo die Kinder bereits auf ihre Aufführungen warteten, aber auch die gesamte Verwaltung in Sportzeug ihrer zeitweisen Entmachtung harrte – allen voran Bürgermeister Volker Frede, der sich schon vorab in Handfesseln begeben hatte: Wollte er so vielleicht Buße tun für das verschlossene Rathaus?

Die Hagnauer sind geduldig mit ihren Bürgermeistern. "Das ist so kein echter Rathaussturm", hörte man allenthalben. "Aber anscheinend muss das jeder erst selbst probieren, um einzusehen, dass das nicht geht." Nach ein paar Spielen, mit denen sich die Rathäusler "retten" wollten, wurden sie dennoch entmachtet. Danach zerfledderte die ganze Gesellschaft etwas zwischen Gwandhaus und Winzerschuppen, Rathausplatz und Löwenplatz, wo der Vormittag des "Schmotzigen" bei der Volksbank, im Löwen und im diesmal zum Zirkus umgebauten Rennstall endete.