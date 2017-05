Hagnau "BemerkensWERTe": Erinnerungen von Hagnauern werden lebendig

Die Ausstellung "BemerkensWERTe – Lebenserinnerungen von über 80-jährigen Hagnauern" wird am Sonntag eröffnet. Die Fotos und Texte von und über Hagnauer Bürger zeigen, wie sich das Dorf entwickelt hat.

"Ob's schwer war, oder nicht, das hat man halt gemacht, da hat man nicht daran gedacht, zu maulen." Das Zitat von Paula Pauli, das Fotografin Lena Reiner aus dem zweistündigen Gespräch entnommen hat, ist einer der Schlüsselsätze, die das Leben charakterisieren, wie es einmal in Hagnau war. Die Dame gehört zu den 21 Hagnauern, die für das Projekt "BemerkensWERTe" interviewt wurden, einer Initiative von Katholischem Bildungswerk, Altenwerk sowie Heimat- und Geschichtsverein Hagnau. Am Sonntag wird die Ausstellung dazu im Hagnauer Museum eröffnet.

Überall wuseln noch die Helfer. Hubert Ehrlinspiel klopft einen Nagel für ein Porträt in die Wand, dessen Höhe er zuvor exakt mit dem Laser tariert hat. Rudolf Dimmeler, Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins, rückt die Obstkisten in Position, auf denen Exponate wie Weckgläser, eine der im Wortsinn greifbaren Erinnerungen, gestellt werden. Monika Baur, Leiterin des Alten- und Vorsitzende des Bildungswerks, erinnert sich selbst: "Als Kinder haben wir mit unseren kleinen Händen die Zwetschgen poliert und in die Gläser geschichtet."

Im Mittelpunkt jedoch stehen die Porträts der Hagnauer 80 plus, mit kurzen Texten und Tonausschnitten sowie vier Videos. Unterschiedliche Lebensläufe skizzieren den allmählichen Wandel von Leben und Arbeiten im Dorf, das für viele weitere Orte steht. Die "ehrlichen", nicht retuschierten Fotos hat Lena Reiner bewusst in schwarz-weiß gehalten, was dem Ganzen einen weit künstlerischen Aspekt gibt, als farbige Fotografien. Und, so Lena Reiner: "Das ist thematisch passend und richtet bei den Porträts den Fokus auf den Ausdruck. Ein bunter Hintergrund würde ablenken." Ansonsten war die Fotografin überrascht von der Offenheit, mit der auch über den Krieg gesprochen wurde, und darüber, dass sie so extrem viel erfahren hat.

Sie führt das auf ihr Alter zurück: "Ich passe ins Enkelschema, da redet es sich leichter, und wir hatten Zeit." Apropos: Ein sogenannter Zeitteppich fasst die Aussagen zur Dorfgeschichte zusammen und stellt sie, ansprechend aufbereitet, in einen Kontext. Bei aller Bedeutsamkeit des Projekts schwingt immer eine gewisse Leichtigkeit mit. So waren die Kriegsjahre der Interviewten, die damals Kinder waren, für diese nicht so schwer zu ertragen, da es in Hagnau mit viel Landwirtschaft genug zu essen gab. Freuten sich einige, dass sie damals viel schulfrei hatten, klagten andere, dass sie dumm aus der Schule gekommen seien.

"Frau Hund hat von den Zwangsabgaben erzählt und von einem Ferkel, das sie vor den Franzosen in der Badewanne versteckt haben", berichtet Karin Dimmeler, und von den geklauten Blumen zum Muttertag. Ihr haben es besonders die Lebensweisheiten angetan, von denen man etwas mitnehmen könne. Monika Baur erinnert an die Aufgabe des Projekts: "Es geht um die Wertschätzung des Lebens, des Alters." In einer Zeit, in der alles schnell gehen müsse und man fast nur vorwärts schaue, dürfe man die Vergangenheit nicht vergessen, denn darauf baue die Zukunft auf. Ihr gefiel besonders das Lebensbejahende der Portraitierten – trotz harter Lebenszeiten und -phasen, das bis heute anhält: "Erna Hund wollte ihr Atemgerät auf dem Video belassen, denn das gehöre zu ihrem Leben", erzählt Lena Reiner. Die Zufriedenheit der Menschen 80 plus führt sie unter anderem auf deren anhaltende Aktivitäten und – damit verbunden – ein sinnhaftes Leben zurück. Hermann Hund gehe beispielsweise noch in die Weinberge, obwohl er kaum noch laufen könne.

Dass die sehens- und hörenwerte Ausstellung zustande kam, war auch den Bildungsträgern der Erzdiözese Freiburg und deren Zuschüssen zu verdanken. Das Hagnauer Projekt passt in die laufende Themenwoche "Graue Haare – buntes Leben". Auch Banken, der Winzerverein und Privatpersonen unterstützten es finanziell.

Wer mehr über das Leben in Hagnau und die Portraitierten erfahren will, kann sich in das druckfrische Buch vertiefen, das Diethard Hubatsch aus den Interviews von Lena Reiner geschrieben hat. Nach der halbjährigen Ausstellung wird das Erarbeitete der Vergangenheit auch in die Zukunft wirken: Es wird im Archiv des Heimat- und Geschichtsvereins für die nächsten Generationen aufbewahrt.

Begleitbuch zur Ausstellung

"BemerkensWERTe – Lebenserinnerungen von über 80-jährigen Hagnauern" ist ein gemeinsames Projekt von Katholischem Bildungswerk, Altenwerk sowie Heimat- und Geschichtsverein Hagnau (HGV). Und "BemerkensWERTe" heißt auch die Ausstellung, die am Sonntag, 14. Mai, 16 Uhr, im Hagnauer Museum eröffnet wird. Bemerkenswert sind nicht nur die Lebenserinnerungen von 21 Hagnauern, die zwischen 1925 und 1938 geboren wurden, sondern auch das Konzept der Ausstellung: die Geschichte des Dorfes zu bewahren, indem die ältesten Bewohner als Zeitzeugen in Wort und Bild festgehalten werden. "So kamen in den Befragungen alltägliche Dinge, Lebensumstände und auch Geschichte und Geschichten aus dem Dorf zur Sprache, die manchmal für den heutigen jungen Menschen kaum vorstellbar sind", schreibt HGV-Vorsitzender Rudolf Dimmeler im Begleitbuch zur Ausstellung.

Dieses wurde von Diethard Hubatsch aus den Tonaufnahmen zusammengestellt, die die Fotografin Lena Reiner in ihren Gesprächen mit den Zeitzeugen gemacht hatte. Alle Befragten zusammen lassen ein eindrucksvolles Bild des alten Hagnaus, aber auch seiner Entwicklung zu einem modernen Dorf entstehen. Viele von ihnen waren an zentraler Stelle im Ortsgeschehen tätig. So etwa der Ehrenbürger Pater Konrad Barth (1934), der 28 Jahre lang die Kirchengemeinde in Hagnau betreute und damit ein Nachfolger von Pfarrer Heinrich Hansjakob war.

Älteste Zeitzeugin ist die Landwirtin Hilde Baur (1925), die 45 Jahre im Vorstand der katholischen Frauengemeinschaft aktiv war. Heute, mit über 90 Jahren, vermietet sie immer noch ihre Ferienwohnung. Der Jüngste hat die 80 noch nicht ganz erreicht: Der in Pommern geborene Karl-Heinz Böttcher (1938) kam mit seinen Eltern in den 50er-Jahren nach Hagnau. Er ist auch heute noch begeisterter Brenner und Jäger. Der frühere Winzerchef Paul Dimmeler (1936), die ehemalige Ladeninhaberin Erna Hund (1930), Alt-Dirigent Hermann Urnauer (1931), Ex-Feuerwehrkommandant Kurt Ehrlinspiel (1934) und viele andere ergeben ein "bemerkenswertes" Bild von "Hagnau einst und jetzt".

Die Ausstellung "BemerkensWERTe" im Reinhard-Sebastian-Zimmermann-Saal ist bis 22. Oktober zu sehen. Die Öffnungszeiten sind donnerstags von 16 bis 18.30 Uhr, an den Sonn- und Feiertagen von 15 bis 17.30 Uhr, Führungen nach Absprache, Anmeldung zu den Veranstaltungen unter 0 75 32/41 41 77 bei Monika Baur.

Interaktive Veranstaltungen, Führungen und Workshops begleiten die Ausstellung, um so verschiedene Themen des dörflichen Wandels erlebbar zu machen. Auftakt ist mit Lena Reiner, die einen Fotoworkshop "Vom Knipsen zum gezielten Einfangen von Momenten und Menschen" anbietet: Am Samstag, 27. Mai, von 9 bis 12 Uhr für Anfänger, und von 14 bis 17 Uhr für Fortgeschrittene. Weitere Informationen zur Ausstellung "BemerkensWERTe" und zum Museum im Internet: www.hagnauer-museum.de.