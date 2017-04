Hagnau Ausstellung "Bemerkenswert" bestimmt das Jahr des Heimat- und Geschichtsvereins in Hagnau

Ab 14. Mai im Hagnauer Museum zu sehen: 21 Zeitzeugen 80+ erinnern sich in Wort und Bild an ihre Geschichte. Ein passendes Büchlein erscheint pünktlich zur Ausstellung.

Obwohl es Neuwahlen des kompletten Vorstands gab, stand die Ausstellung "Bemerkenswert", die ab 14. Mai im Hagnauer Museum gezeigt wird, im Mittelpunkt der Sitzung des Heimat- und Geschichtsvereins (HGV). Doch zunächst verkündete Roland Gotterbarm nach zwölf Jahren im Amt des Kassierers seinen Rücktritt. Spaßeshalber machte er dies am geringen Jahres-Plus von nur 584 Euro fest. Doch das ließ sich wegen einiger Bildanschaffungen im Jahr 2016 leicht begründen. Als seine Nachfolgerin wurde Gabi Thieme gewählt. Gotterbarm wurde als Nachfolger des Kassenprüfers Hans-Jörg Proksch gewählt. Ansonsten blieben aller Ämter in den bewährten Händen: Vorsitzender bleibt Rudolf Dimmeler, Stellvertreter Diethard Hubatsch, Schriftführerin Karin Dimmeler, Beiräte Lore Seitz, Hubert Ehrlinspiel und Sigrid Kress und zweiter Kassenprüfer Ernst Hund.

Drei Termine stehen für das Jahr 2017 an: Am 10. September geht es am Tag des offenen Denkmals um "Macht und Pracht". Diesmal bereits am 22. Oktober findet das Museumsfest statt. Und eben die Ausstellung "Bemerkenswert", die ab dem 14. Mai 21 Portraits von 8 Hagnauerinnen und 13 Hagnauern zeigt, die 1936 oder früher geboren wurden, jetzt also über 80 Jahre alt sind. "Damit machen wir Geschichte erlebbar", schilderte Dimmeler den Hintergrund und wies zugleich darauf hin, dass die dafür nötige Technik ein Loch in die Vereinskasse reißt: "Wir werden eine Audio-Guide-Anlage anschaffen, die rund 10 000 Euro kosten wird. " Wie Hubatsch im Vorgriff auf sein Buch darlegte, kamen die Zeitzeugen bei der Photographin Lena Reiner ausführlich zu Wort und werden im Originalton über Kopfhörer zu hören sein, so dass auch der Dialekt zum Tragen kommt. "Wir bekommen einen unmittelbaren Einblick in die Veränderungen des Ortes, über die Zeit des 3. Reiches, die alte Landwirtschaft, die Wiederkehr der Reben in den 60-ern und das Aufblühen des Tourismus in den 70-ern", machte Hubatsch schon neugierig.