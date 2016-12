Hagnau Auf dem Weg zur Schuldenfreiheit: Steuern und Gebühren steigen

Die Steuern und Gebühren steigen in Hagnau deutlich an. Die Personalausgaben bleiben der größte Kostenfaktor.

Wenn es nach den Planansätzen des Hagnauer Haushaltsplans für 2017 geht, sinkt die Prokopfverschuldung des Winzerdorfs bis Ende 2017 auf 166 Euro. Vermutlich liegt der wirkliche Betrag noch einmal darunter, denn die Hagnauer Verwaltung setzt ihre Zahlen üblicherweise pessimistisch an, um auf keinen Fall böse Überraschungen zu erleben. So könnte in einigen Jahren das große Ziel "Schuldenfreiheit" auch in Hagnau erreicht sein. Grund dafür ist die solide Finanzpolitik des ehemaligen Bürgermeisters Simon Blümcke, die von seinem Nachfolger Volker Frede nahtlos fortgeführt wird und im Gemeinderat volle Unterstützung erfährt.

Mit 5,126 Millionen Euro erreicht der Verwaltungshaushalt ein neues Allzeithoch. Das liegt vor allem an den Steuereinnahmen: die Gewerbe- und besonders die Einkommenssteuer haben sich in den letzten Jahren enorm gesteigert. So setzt man sie auch 2017 hoch an: 1 Millionen Euro für die Einkommenssteuer und 800 000 Euro für die Gewerbesteuer. Dazu kommen noch Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von 948 400 Euro, Gebühren und Entgelte von 771 500 Euro (darin enthalten auch Kurtaxe und Parkgebühren) und andere Posten wie Grundsteuer oder Schlüsselzuweisungen.

Das Teuerste an einer Gemeinde ist die Verwaltung. Sie frisst beinahe 60 Prozent des Umsatzes. Dabei betragen die Personalkosten 1,585 Millionen Euro (31 Prozent), die Sachausgaben 1,352 Millionen Euro (27 Prozent). Das ist für ein knapp 1500-Seelendorf gewaltig, lässt sich aber leicht auf die hohen touristischen Aufwendungen und die seit Jahren vorbildliche Kinderbetreuung zurückführen. So verschlingt allein der Kindergarten 453 400 Euro (29 Prozent), Fremdenverkehr (5 Prozent), Tourist-Info (13 Prozent) und Bauhof (19 Prozent) kommen zusammen auf 586 000 Euro. Die Kernverwaltung (Gemeindeorgane, Hauptverwaltung, Finanz- und Bauverwaltung, Standesamt und Ordnungsamt) summiert sich auf 536 500 Euro (34 Prozent).

Der Vermögenshaushalt ist mit 512 700 Euro vergleichsweise niedrig angesetzt. Das liegt daran, dass viele teure Investitionen der letzten Jahre jetzt abgeschlossen sind. Die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt ist zunächst mit 454 190 Euro angesetzt (89 Prozent), wird aber vermutlich höher ausfallen und kann dann die Entnahme aus der Rücklage von 37 510 Euro überflüssig machen. Kredite werden für die Investitionen nicht benötigt.

Die Ausgaben im Vermögenshaushalt liegen mit je rund 240 000 Euro (47 Prozent) im Vermögenserwerb und in Baumaßnahmen. Die restlichen 6 Prozent dienen der Tilgung von Krediten. Zum Erwerb gehört vor allem die Neuausstattung mit technischem Gerät in der Verwaltung, der Schule und dem Kinderhaus. Die Fertigstellung des Kinderhauses innen und außen schlägt mit knapp 40 000 Euro zu Buche. Für die Sanierung von Straßen und Beleuchtung wurden 148 300 Euro veranschlagt, davon 80 000 Euro für den Rosenweg. Neben dem Bau eines Fluchtwegs von der Empore des Gwandhauses (70 000 Euro) summieren sich vor allem kleinere und mittlere Beträge zum Beispiel für öffentliches WLan, Ortsbeschilderung, Maschinen für die einzelnen Bereiche, die Anlage eines "grünen Gräberfeldes" und diverse Sicherheitsmaßnahmen zu den genannten Endbeträgen.

Keine Mühe schien Volker Frede mit seinem ersten voll in seiner Verantwortung erstellten Haushalt zu haben. Er eröffnete die Debatte mit einem Zitat des griechischen Philosophen Plutarch: "Derjenige Haushalt ist der beste, in dem man nichts Überflüssiges will und nichts Notwendiges entbehrt." Mit Zahlen hatte er ja in seinem letzten Job als Geschäftsführer in der Bundesanstalt für Arbeit ausreichend zu tun. In die besonderen Belange eines Gemeindehaushalts und seiner eigenen Regeln hatte er sich offenbar gründlich eingearbeitet. So wurde das 160 Seiten umfassende Zahlenwerk in nur 20 Minuten den Räten, die allerdings den Haushalt auf einer Klausurtagung vorberaten hatten, verständlich vorgestellt und einstimmig abgesegnet.

Haushalt und Rücklage

Der Vermögenshaushalt bezieht sich auf den Besitz einer Gemeinde, zum Beispiel in Form von Grundstücken, Gebäuden und Guthaben. Die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf das Vermögen der Kommune beziehen, werden vom übrigen Haushalt getrennt geführt, damit das Vermögen der Gemeinde nicht durch laufende Kosten verringert wird.

bezieht sich auf den Besitz einer Gemeinde, zum Beispiel in Form von Grundstücken, Gebäuden und Guthaben. Die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf das Vermögen der Kommune beziehen, werden vom übrigen Haushalt getrennt geführt, damit das Vermögen der Gemeinde nicht durch laufende Kosten verringert wird. Der Verwaltungshaushalt umfasst alle übrigen Posten der Gemeinde, etwa die Personalkosten, die Einnahmen aus Steuern und Gebühren und die Zuführungen zum Vermögenshaushalt.

umfasst alle übrigen Posten der Gemeinde, etwa die Personalkosten, die Einnahmen aus Steuern und Gebühren und die Zuführungen zum Vermögenshaushalt. Die Allgemeine Rücklage kann man als finanziellen Puffer betrachten, als Sicherheit für künftige Ausgaben. Sofern sie höher ist als die gesetzliche Mindestrücklage, dürfen ihr Mittel entnommen werden, um Kosten des Vermögens- oder Verwaltungshaushalts zu decken; sofern der Haushalt einen Überschuss erbringt, wird dieser der Rücklage zugeführt.

Was ist eigentlich:

Der Vermögenshaushalt bezieht sich auf den Besitz einer Gemeinde, zB. in Form von Grundstücken, Gebäuden und Guthaben. Die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf das Vermögen der Kommune beziehen, werden vom übrigen Haushalt getrennt geführt, damit das Vermögen der Gemeinde nicht durch laufende Kosten verringert wird. Im Gegenteil werden die Kosten des Vermögenshaushaltes (etwa die Sanierung von Gebäuden oder Straßen) vor allem aus Zuführungen aus dem Verwaltungshaushalt gedeckt.

Der Verwaltungshaushalt umfasst alle übrigen Posten der Gemeinde, etwa die Personalkosten, die Einnahmen aus Steuern und Gebühren und eben die Zuführungen zum Vermögenshaushalt.

Die Allgemeine Rücklage kann man als finanziellen Puffer betrachten, als Sicherheit für künftige Ausgaben. Sofern sie höher ist als die gesetzliche Mindestrücklage, dürfen ihr Mittel entnommen werden, um Kosten des Vermögens- oder Verwaltungshaushaltes zu decken; sofern der Haushalt einen Überschuss erbringt, wird dieser der Rücklage zugeführt.