Hagnau Adventskonzert im Gwandhaus mit neuem Programm

Uwe Petersen (up)

Die Musikkapelle Hagnau unter Dominik veranstaltet am Sonntag, 11. Dezember, ihr Adventskonzert.

Hagnau (up) Man darf auf das Adventskonzert der Hagnauer Musikkapelle gespannt sein. Im Vorfeld hatte sie beim Lehrkonzert mit dem niederländischen Dirigenten des Landes-Blasorchesters Björn Bus einige neue Impulse erfahren, die die Musiker und ihr Dirigent Dominik Merk jetzt in die Tat umsetzen wollen. Von dieser Lehrstunde soll nicht nur das Stück "Festa Paesane" von Jacob de Haan profitieren, das sie vor vier Wochen mit Bus geübt hatten, sondern auch allen anderen Stücken sollen die musikalischen Einsichten, die mit dieser öffentlichen Probe gewonnen wurden, zugutekommen.

Insgesamt ist das Programm umfangreich und reichhaltig. Laut Vorankündigung "bietet es für jeden Geschmack etwas". Marschliebhaber sollen ebenso auf ihre Kosten kommen wie Klassik-Fans. Filmmusik und Musical-Melodien stehen auf dem Programm; vorweihnachtliche Melodien dürfen in einem Adventskonzert nicht fehlen. Das Konzert beginnt am Sonntag um 18 Uhr im Gwandhaus. Der Eintritt ist ab 17 Uhr möglich und kostet 8 Euro. Vor dem Konzert und in der Pause bewirtet der Fanfarenzug Hagnau die Gäste.